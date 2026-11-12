León XIV llega a la Nunciatura Apostólica en Lima para descansar tras primer día en Perú

El pontífice llegó a la casona ubicada en el distrito de Jesús María en una camioneta cerrada, acompañado por el nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Roco Gualtieri, además de sus asistentes y un fuerte resguardo policial.

Desde la puerta de ingreso a la residencia, el Papa saludó con la mano a los presentes, después de acercarse a las religiosas de varias congregaciones que se reunieron para verlo llegar.

En el lugar lo esperaban cientos de personas, entre ellos religiosos y jóvenes voluntarios, con la expectativa de ver a León XIV salir por el balcón de la vivienda para hacer un saludo.

Durante la tarde, los voluntarios animaron a los presentes con canciones y bailes mientras esperaban que el Santo Padre culmine con la agenda prevista tras su arribo a Lima.

En todo el recorrido que ha hecho el Papa este miércoles, en carro cerrado como en el 'papamóvil', miles de personas han salido a las calles de Lima a saludar su paso, con banderines y globos blancos y amarillos, los colores del Vaticano.

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En su primer día en el país, al que adoptó como segunda patria, León XIV visitó a la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la ciudad, y luego acudió a un encuentro con otras autoridades y representantes diplomáticos en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.