Líbano sufrió pérdidas medioambientales de 512 millones de dólares por ataques israelíes

"Las pérdidas medioambientales causadas por los ataques israelíes, que constituyen una violación del derecho internacional humanitario, superaron los 512 millones de dólares durante 2023 y 2024, a las que se suman otras pérdidas sufridas por el Líbano a lo largo de 2026", sentenció Salam, según un comunicado emitido por su oficina.

Desde finales de 2023 hasta finales de 2024, el Líbano fue escenario de una cruenta campaña aérea israelí temporalmente acompañada también de una invasión terrestre al sur de su territorio, un escenario que se volvió a repetir este año con el estallido de otro conflicto con el grupo chií libanés Hizbulá.

El jefe de Gobierno recordó que las consecuencias medioambientales de la guerra van "mucho más allá" de la estimación de pérdidas presentada este jueves, ya que las acciones también tuvieron un impacto "profundo" que perdurará durante muchos años en los ecosistemas, los medios de vida y las comunidades locales.

Por ello, consideró que esta realidad debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar la reconstrucción del país, que en los últimos años ha vivido sucesivas crisis en forma de conflicto armado o una de las peores depresiones económicas en su historia moderna.

"La recuperación no puede limitarse a reconstruir viviendas y carreteras, sino que también debe incluir la recuperación de las tierras agrícolas, la rehabilitación de los ecosistemas y la reactivación de los medios de vida de la población", alertó el primer ministro, de acuerdo con la nota.