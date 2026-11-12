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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:40

Líderes europeos respaldan a Armenia frente a las presiones de Rusia

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Dublín, 12 nov (EFE).- Los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Polonia y los países bálticos, así como los presidentes del Consejo y la Comisión Europea, expresaron en una declaración conjunta este jueves su apoyo a Armenia frente a las presiones de Rusia y garantizaron medidas para proteger su soberanía y promover su democracia y economía.

Por EFE
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"Reiteramos nuestro apoyo a la soberanía, la integridad territorial, la estabilidad, la independencia y la resiliencia de la República de Armenia", indicaron los líderes en la declaración, emitida después de que los mandatarios de Estonia, Francia, Letonia, Lituania y el Reino Unido, así como la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, se reunieran hoy con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín.

Los jefes de Estado y de Gobierno firmantes destacaron que las elecciones parlamentarias que celebró Armenia hace cinco meses "permitieron al pueblo armenio tomar una decisión clara a favor de la paz, la democracia y unos lazos más estrechos con Europa, a pesar de las múltiples formas de injerencia por parte de Rusia".

Desde entonces, afirmaron que "la presión política y económica directa de Rusia sobre Armenia no ha hecho más que aumentar", y recordaron que Rusia ha impuesto "restricciones sin precedentes" a las exportaciones armenias y "ahora amenaza con utilizar el suministro energético como medio de intimidación".

Como respuesta, aseguraron que están tomando medidas para que Armenia pueda "proteger su soberanía y elegir libremente su propio destino".

"Seguiremos apoyando a Armenia en la diversificación de sus relaciones económicas, especialmente en materia de comercio y energía, basándonos en la decisión de la Unión Europea de suspender los aranceles sobre el 80 % de las exportaciones armenias a la UE", apuntaron.

Al mismo tiempo, los líderes europeos reconocieron las aspiraciones europeas del pueblo armenio y señalaron que seguirán apoyando los esfuerzos de Armenia por construir una "democracia sólida y resiliente y una economía próspera, plenamente integrada en las redes de conectividad regionales y en los flujos comerciales internacionales".

Asimismo, reiteraron su apoyo al proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán y el proceso de normalización con Turquía.

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