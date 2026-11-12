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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 23:55

Líderes indígenas de Perú se reúnen en la Amazonía para debatir sobre defensa territorial

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Lima, 12 nov (EFE).- Representantes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y otras comunidades indígenas de Perú se reunirán el 27 y 28 de noviembre en la amazónica comunidad nativa Ese'Eja de Infierno para debatir sobre defensa territorial y la violencia contra las mujeres, según anunciaron este jueves los organizadores.

Por EFE
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El encuentro presentará el testimonio de Rosemary Pioc, lideresa del pueblo Awajún, quien reflexionará sobre la violencia que afecta a las mujeres y, particularmente, a las niñas y jóvenes de su comunidad en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, así como las denuncias presentadas ante el Estado por los casos de violencia sexual y la necesidad de garantizar justicia, protección y reparación para las víctimas.

"Mi lucha es por visibilizar las demandas de las mujeres indígenas y la importancia de fortalecer sus liderazgos y su presencia en los espacios de decisión", afirmó Pioc.

La líder Awajún ha denunciado más de 500 casos de violencia sexual contra estudiantes adolescentes por parte de sus profesores en la provincia de Condorcanqui, que han desatado un incremento de casos de transmisión de VIH/SIDA entre esa población desde 2010.

La responsable del proyecto de cooperación internacional 'Comunidades amazónicas construyendo justicia territorial y colectiva', que promueve el encuentro, Inés Ruiz Alvarado, señaló que buscan generar "un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y articulación de esfuerzos frente a los principales desafíos que enfrentan actualmente los territorios y comunidades de la Amazonía peruana".

La cita se realizará en la comunidad nativa de Infierno, en la provincia de Tambopata, en un contexto en el que el gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, ha planteado, mediante facultades legislativas, modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas y normas ambientales para permitir la reducción física de zonas protegidas, entre ellas las del Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre las provincias de Sandia, Carabaya y Tambopata, en Puno y Madre de Dios, indicó la organización.

El encuentro de los líderes indígenas de la Amazonía está impulsado por la asociación Andiara de Mallorca y el apoyo del gobierno español de las Islas Baleares, resaltó Ruiz, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones y los liderazgos indígenas, así como promover la defensa de los derechos colectivos y la justicia territorial en esta zona del Perú.

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