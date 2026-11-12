Llega a Madrid el libro sobre el expresidente chileno Piñera con firmas de Lula y Obama

La obra, impulsada por la fundación que lleva su nombre, tiene "una particularidad muy valiosa, especialmente en los tiempos que corren" por unir testimonios de quienes "compartieron sus convicciones" y también de aquellos con quienes tuvo "diferencias", declaró el embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma.

Entre esas voces, se encuentran personalidades de todo el espectro político: desde referentes de la izquierda y centroizquierda como el uruguayo Pepe Mujica, el estadounidense Bill Clinton o el español Felipe González hasta líderes conservadores y liberales como el francés Emmanuel Macron, el británico David Cameron o el colombiano Juan Manuel Santos.

El acto contó además con un coloquio, moderado por el escritor peruano Álvaro Vargas Llosa, entre los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy y el exmandatario mexicano Felipe Calderón, en homenaje a su homólogo chileno, fallecido en un accidente de helicóptero en 2024.

Sebastián Piñera fue el primer presidente de derechas en llegar al poder en Chile tras el fin de la dictadura, con dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) en los que afrontó acontecimientos como el terremoto de 2010, el rescate de los 33 mineros, el estallido social y la pandemia de la covid-19.

Ahora, el actual presidente chileno, José Antonio Kast —segundo mandatario de derechas en esta etapa—, "se nutre en buena medida de ideas y de equipos que formó" el propio Piñera, según afirmó el director de Casa de América, León de la Torre.

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Durante el coloquio, José María Aznar destacó tres cualidades de Piñera -su optimismo, su entereza y su mesura- y afirmó que representa "un ejemplo, un punto de referencia histórico y una persona que debe servir de modelo y estudio" para las próximas generaciones.

Por su parte, Mariano Rajoy advirtió de que "el populismo es el mayor enemigo que tienen hoy las democracias", un fenómeno que, según dijo, se extiende "no solo en Iberoamérica, sino en toda Europa", y reivindicó al expresidente chileno como una de las figuras iberoamericanas más importantes de los últimos años.

A su vez, Felipe Calderón rememoró su templanza y su liderazgo frente a los regímenes autoritarios de la región, destacando el respaldo que brindó a la oposición venezolana en una época marcada por liderazgos con rasgos "autocráticos" en América Latina.

Un apoyo que la propia líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, reconoció en el libro: "Yo siempre le agradeceré su confianza en los venezolanos y su amor a la libertad".

Su hija Magdalena Piñera recordó valores que su padre tenía y que, "en estos tiempos turbulentos", considera oportunos y necesarios.

Subrayó "su profunda vocación democrática y su convicción de que Chile y América Latina podían y debían aspirar a mucho más" y cómo era alguien sin rencor que entendía que en política se puede ser "adversarios, pero jamás enemigos.

En esa misma línea, De la Torre afirmó que el exmandatario "habría valorado profundamente que personas tan distintas pudieran encontrarse en torno a algo que siempre consideró esencial: la capacidad de encontrar puntos de encuentro más allá de las diferencias y de las fronteras".