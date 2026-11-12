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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 13:25

Llegan 183 migrantes, entre ellos 23 menores, en tres barcas a la isla española El Hierro

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La Restinga (España), 12 nov (EFE).- Un total de 183 migrantes, entre ellos 23 menores, llegaron este jueves al puerto de La Restinga, en la isla española de El Hierro, a bordo de tres cayucos procedentes de Senegal tras seis días de navegación, informaron a EFE fuentes de los equipos de emergencia de la isla.

Por EFE
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La primera embarcación precaria llegó a esta isla perteneciente al archipiélago canario, en el océano Atlántico, con 51 personas de nacionalidad senegalesa, entre ellas cinco mujeres y cinco menores. Habían partido de Saint-Louis, en el noroeste de Senegal.

Posteriormente, arribó un segundo cayuco auxiliado por una embarcación de Salvamento Marítimo con 75 personas, también de nacionalidad senegalesa. Entre sus ocupantes había 52 hombres, ocho mujeres y 15 menores, que habían zarpado de Dakar, la capital del país.

El tercer cayuco llegó a las pocas horas acompañado por otra embarcación de Salvamento, con 57 personas de Senegal y Guinea-Conakri. A bordo viajaban 54 hombres y tres menores, que también habían partido de Dakar y llevaban seis días de navegación.

En esta última embarcación, dos personas precisaron asistencia sanitaria. Un menor presentaba síntomas de hipotermia leve y mareos, por lo que recibió medidas térmicas e hidratación oral, con evolución favorable.

En conjunto, los tres cayucos transportaban a 183 personas: 147 hombres, 13 mujeres y 23 menores.

En los últimos quince días, el número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de las españolas Islas Canarias pasó de 2.300 a más de 3.000, y están llegando cada vez niños más pequeños, según informaron ayer, miércoles, fuentes oficiales.

En El Hierro, donde el dispositivo de emergencia del Gobierno canario llegó a albergar hasta 300 menores, el Ayuntamiento del municipio de La Frontera volvió a ceder dos albergues por si las llegadas desbordan los recursos de la isla.

En lo que va de mes de noviembre, ha habido más de 6.000 llegadas irregulares a estas islas situadas frente a las costas africanas, donde la presión migratoria repuntó fuertemente ya en octubre.

Durante ese mes, los rescates marítimos de inmigrantes se convirtieron, de nuevo, en diarios tras meses de calma.

En apenas seis semanas se aventuraron en la ruta migratoria atlántica, entre las más peligrosas del mundo, más de 12.000 personas si se tiene en cuenta las que no perecieron, el triple que durante todo el primer semestre del año, cuando fueron 3.708.

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