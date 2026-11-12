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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:20

Londres y Bruselas aceleran las negociaciones para cerrar un acuerdo la próxima semana

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Dublín, 12 nov (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, ha asegurado que aprovechará su encuentro este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para aproximar posturas y tratar de cerrar la próxima semana un acuerdo entre el Reino Unido y el bloque comunitario tras el Brexit.

Por EFE
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El líder laborista mantuvo hoy una reunión bilateral con Von der Leyen durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que convocó en Dublín a casi cincuenta jefes de Estado y de Gobierno del continente.

De cara a la cita en Bruselas, se espera que Londres y los Veintisiete aborden posibles acuerdos para facilitar el comercio de productos agroalimentarios, vincular sus respectivos sistemas de comercio de emisiones de carbono y permitir la movilidad entre ambos territorios de jóvenes menores de 30 años, entre otras cuestiones.

A este respecto, Burnham recordó hoy que apenas queda una semana para la cumbre y agradeció el trabajo efectuado por los equipos negociadores de ambas partes para acercar sus posiciones.

El jefe del Gobierno británico señaló que el posible acuerdo podría beneficiar a las empresas del Reino Unido mediante la reducción de trámites burocráticos y costes, además de favorecer a los consumidores con precios más bajos y ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes.

"Tenemos que intentar sacar adelante este acuerdo, y de eso trató la reunión de hoy", subrayó Burnham.

Por su parte, Von der Leyen también agradeció a los funcionarios su trabajo durante unas negociaciones que calificó de difíciles y destacó la importancia de alcanzar avances antes de la próxima cumbre.

Al margen de esta reunión en Dublín, Burnham también mantuvo encuentros con varios dirigentes europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien se reunió presencialmente por primera vez.

Además, está previsto que copresida una mesa redonda sobre defensa y seguridad junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.EFEja/jam

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