Los atascos agravan la contaminación de Nueva Delhi pese a las restricciones al tráfico

El estudio, publicado esta semana, revela que durante la aplicación de las restricciones los desplazamientos siguieron requiriendo un 13 % más de tiempo que en jornadas laborables habituales, mientras que las horas punta de la tarde registraron demoras de entre el 13 % y el 31 %.

La congestión, además, eleva las emisiones contaminantes, ya que los vehículos detenidos o que avanzan lentamente funcionan a velocidades de motor ineficientes, según el CSE.

La organización advierte de que los planes actuales se centran en mejorar la tecnología de los motores y gestionar la circulación, en lugar de reducir el número de vehículos mediante el transporte público y las restricciones al uso del coche.

Nueva Delhi mantiene activa la tercera fase del Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), que limita las actividades de construcción y prohíbe la circulación de determinados vehículos contaminantes.

El informe coincide con una orden del Tribunal Supremo de la India, que el pasado viernes exigió a las autoridades de Delhi y de los estados vecinos que detallen sus mecanismos para controlar las emisiones y evitar la circulación de vehículos antiguos o que incumplan las normas ambientales.

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La capital registró este jueves un índice oficial de calidad del aire de 335 puntos, dentro de la categoría de "muy mala", según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

"La contaminación del Diwali es un punto de inflexión anual, pero los elevados niveles de partículas antes del festival este año muestran que la contaminación de referencia es más alta que en años anteriores", advirtió Anumita Roychowdhury, directora ejecutiva de Investigación y Promoción del CSE.

Según datos del Instituto Indio de Meteorología Tropical (IITM) analizados por la organización, el transporte genera el 52 % de las emisiones locales de partículas finas PM2,5, mientras que más de la mitad de la contaminación que afecta a la capital llega de los distritos vecinos.

El CSE atribuye la persistencia de la crisis a la insuficiencia de las medidas para reducir las emisiones durante el resto del año y advierte de que las restricciones de emergencia no pueden sustituir a soluciones estructurales.