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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 04:25

Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania llegan a Moscú

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Moscú, 12 nov (EFE).- Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron este jueves al aeropuerto internacional de Vnúkovo, al suroeste de Moscú, donde fueron recibidos por el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev.

Por EFE
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"Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Moscú para reunirse con el presidente (de Rusia, Vladímir) Putin", escribió el emisario ruso en su cuenta de X.

Dmítriev publicó en la red un vídeo en el que se da la mano con Witkoff mientras conversan, acompañados de Kushner.

Posteriormente abandonaron el aeropuerto en dirección al Kremlin a bordo de un automóvil, según informó la agencia rusa TASS.

Los emisarios de la Casa Blanca anunciaron su visita a Moscú la víspera, tras participar en las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi.

Según el Kremlin, se reunirán con Putin este jueves.

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