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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:20

Los hutíes reivindican un nuevo ataque contra el principal oleoducto de Arabia Saudí

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Saná, 12 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este jueves un nuevo ataque con dron contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí y que atraviesa el país, mientras que también afirmaron haber lanzado un misil balístico contra una instalación petrolera en Yanbu, en la costa del mar Rojo.

Por EFE
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El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento aliado de Irán lanzó un dron contra "la estación de bombeo número 7 del oleoducto Este-Oeste", un ataque que "logró su objetivo", sin aportar más detalles.

Hasta el momento, ni las autoridades saudíes ni la coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015 se han pronunciado sobre este nuevo ataque.

Por otra parte, Sarea afirmó que los hutíes también lanzaron un misil balístico contra una "instalación petrolera" en Yanbu, una ciudad costera clave para las exportaciones de crudo desde el mar Rojo y que es objetivo recurrente de los ataques insurgentes.

El lunes, el Ministerio de Energía saudí denunció que el oleoducto Este-Oeste -que tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo diarios- sufrió un "incendio limitado" tras ser atacado a la altura de la región de Medina, una de las zonas más sagradas para los musulmanes.

Asimismo, afirmó que los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego sin que se registraran víctimas, mientras que indicó que "las operaciones del oleoducto no se vieron afectadas".

El oleoducto Este-Oeste permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu, en el mar Rojo, y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima por la guerra de Irán.

Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y mantiene un nuevo enfrentamiento con los hutíes desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná.

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