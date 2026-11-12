Los jóvenes acuden en masa al llamado del papa León XIV en Perú para "tener más esperanza"

"El acercamiento que está teniendo con los jóvenes, no solo como voluntario sino como visitante, es una oportunidad para todos nosotros poder acercarnos más a él, poder tener más esperanza que es lo que el país justo necesita", dijo Milagros a EFE, voluntaria de Los Amigos de León, un encuentro para el que lleva trabajando más de dos meses.

Después de que las entradas se agotaran esta semana en cuestión de minutos, el Estadio Nacional de Lima lució repleto de una multitud de jóvenes comprometidos con el Santo Padre, el primero de la historia con nacionalidad peruana, quienes colorearon el recinto con camisetas rojas, banderas peruanas y prendas amarillas con los colores del Vaticano.

Además de peruanos, entre la multitud también había jóvenes católicos que llegaron de otros países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y España.

En total fueron 60.000 en el estadio, pero afuera se estimaron otras 300.000 personas, según las cifras proporcionadas por el Vaticano.

Los más pequeños, acompañados por sus familias, también han ingresaron al estadio para aguardar con ilusión el inicio de la vigilia. Es el caso de Alejandro, quien acudió con su madre y ve en el papa "un ejemplo a seguir" en un momento en que el país precisa "paz".

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Para Lisandra, la acogida del pontífice representa "un momento inolvidable para la juventud". Ella y sus amigas llegaron a las siete de la mañana desde Chosica para hacer cola y asegurar un buen sitio.

Para la religiosa Lizet, este acontecimiento "es una fiesta de fe". Un momento que vive "con mucha expectación" al ver la "alegría de muchos jóvenes" reunidos para ver al sumo pontífice.

La vigilia se celebra apenas un día después de la llegada del papa a la capital peruana, donde más de tres millones de personas lo recibieron y siguieron su recorrido a bordo del 'papamóvil'.

Esta tarde, para la Vigilia de los jóvenes, en las inmediaciones del Estadio Nacional, los voluntarios de Los Amigos de León y el personal de seguridad solicitaban a los asistentes que tuvieran el DNI a la mano para agilizar el ingreso en un goteo de personas constante.

A la entrada, cada asistente recibía una botella de agua con el lema 'Abrazamos el corazón' y una pulsera con el lema "un momento que nos une".

Afuera del recinto, los comerciantes ambulantes se situaron junto a las vallas para ofrecer todo tipo de recuerdos con el rostro del papa. Desde muñecos, banderines, hasta gorras, rosarios y otro tipo de productos, como parte de la fiebre que ha suscitado en el país andino la llegada del pontífice.

El papa tuvo el jueves un masivo recibimiento en su regreso a Perú, su patria, como él mismo lo definió en su primer discurso, al ser el país donde pasó más de veinte años de su vida en distintos periodos y que marcó su trayectoria pastoral, al haber llegado como misionero hasta llegar a ser obispo y nacionalizarse peruano.

En Perú cumplirá la etapa más larga de su primera gira por América Latina que lo llevó antes a Uruguay y Argentina, visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis, en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.