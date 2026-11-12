Los países vulnerables exigen dinero y medidas contra un cambio climático que ya sufren

Tras dos días de mensajes políticos y reuniones bilaterales, la atención pasa ahora a las negociaciones, en las que se deberá decidir por consenso si la cumbre aprueba un documento final con las principales orientaciones de políticas concretas.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, el único líder del G7 presente en la COP31, prometió una "nueva era de liderazgo británico" y reafirmó su compromiso con la neutralidad de emisiones para 2050.

"La crisis climática no es una amenaza lejana. Ya está aquí", afirmó, tras recordar que sus primeras semanas en el cargo estuvieron marcadas por los peores incendios forestales sufridos en su país.

Burnham respaldó la electrificación del transporte, la calefacción y la industria como forma de crear empleo, abaratar las facturas y reducir la exposición a las guerras y las sacudidas de los mercados de petróleo y gas.

"La transición hacia la energía limpia es la única vía hacia la seguridad energética", sostuvo para lamentar que la agenda climática esté siendo relegada a un segundo plano.

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La relación entre desarrollo y protección ambiental centró la intervención de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que defendió el derecho de su país a explotar sus recursos petroleros.

"Una transición justa no apaga economías, las transforma", afirmó Rodríguez, que presentó el plan 'Venezuela vive' para coordinar la protección de bosques, aguas y biodiversidad, sin detallar sus medidas.

Algunas de las naciones que menos han contribuido al calentamiento alzaron la voz para reclamar ayudas que les permitan afrontar la crisis sin hundirse en más deudas.

El primer ministro de las Islas Salomón, Matthew Wale, describió a su país inmerso en una sucesión de desastres, entre un prolongado fenómeno de El Niño y los daños causados en abril por el ciclón Maila, de categoría 5.

Wale reclamó calendarios de desembolso y seguimiento independiente para comprobar que las ayudas llegan.

Las demandas de algunos pequeños países isleños del Pacífico, como Tuvalu, resaltaron que sus territorios sólo se salvarán cortando de forma drástica las emisiones y dejando atrás los combustibles fósiles.

La activista Greta Thunberg volvió a atraer a la prensa con una denuncia contra la injusticia y la guerra y una advertencia sobre "un futuro de más genocidio y más ecocidio".

"El planeta no se está muriendo, sino que lo están matando. Y sabemos quién lo mata. A menudo lo mata la misma gente que se supone que viene a rescatarnos. Nadie nos va a rescatar", dijo Thunberg, exhortando a la audiencia a "luchar".

Thunberg pidió un embargo energético de Turquía contra Israel y dijo que los suministros petroleros que atraviesan territorio turco alimentan lo que definió como un "genocidio" en Palestina.

El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, recibió una ovación de pie de parte del plenario, incluido el presidente de la COP31, Murat Kurum, antes de subir al atril y denunciar que en Palestina a la crisis climática se suma "la ocupación israelí y sus restricciones al acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales".

En las salas de negociación ya se trabaja para sacar adelante un documento final, conocido como 'cover decision', que reúna orientaciones sobre distintos asuntos, además de las decisiones específicas que produce la conferencia.

La aprobación no está garantizada porque requiere consenso, aunque tampoco convierte todo su contenido en obligaciones jurídicas.

Australia, responsable de dirigir las negociaciones, busca articular allí una respuesta política al hecho de que se vaya a superar el umbral de 1,5 grados de aumento de temperatura del Acuerdo de París, explicó a EFE Cosima Cassel, experta en diplomacia climática y geopolítica del centro de estudios europeo E3G.

"Necesitamos una respuesta contundente que abarque la adaptación, las pérdidas y daños y la reducción de emisiones", señaló.

La mitigación busca reducir las emisiones, la adaptación, prepararse para los impactos climáticos, y las pérdidas y daños tratan de ayudar cuando no se ha podido evitar un desastre climático.

Cassel sostiene que Arabia Saudí, uno de los principales exportadores de petróleo, intenta desacreditar los informes de la ONU sobre emisiones con los que se apuntala el escenario del umbral de 1,5 grados, calificándolos de "literatura gris".

El posible documento final podría precisar también cómo avanzar hacia triplicar la financiación para adaptación y reclamar medidas frente a la deuda y el elevado coste de los préstamos para los países en desarrollo, aunque todo eso está en el aire.

También podría respaldar la electrificación, aunque Cassel considera que esa apuesta debe ir acompañada por una electricidad limpia y liderada por renovables.

Otro punto abierto es el reconocimiento de las hojas de ruta brasileñas para abandonar los combustibles fósiles y frenar la deforestación, que será también motivo de un acalorado debate.