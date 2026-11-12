Los restos del nobel Miguel Ángel Asturias llegan a Guatemala más de medio siglo después

Las cenizas del escritor llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a media tarde en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise, y serán trasladadas esta misma noche a la embajada de la nación europea.

"Hoy Guatemala recibe con orgullo a uno de sus hijos más ilustres, que llevó el nombre de nuestro país a lo más alto de las letras universales. ¡Bienvenido a casa, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura!", escribió en X el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, acompañando un video con la llegada de las cenizas a manos del hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado.

Autor de obras insignes como 'El señor Presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949), que abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas, las actividades para honrar la memoria del único Nobel de Literatura centroamericano comenzarán el viernes, con un recorrido hasta la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, en Ciudad de Guatemala, donde se instalará una capilla ardiente.

El sábado, los restos del autor serán parte de una ceremonia espiritual en el parque arqueológico Kaminal Juyú, previo a un homenaje abierto al público en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside Arévalo de León, que junto a la familia de Asturias, promovieron el regreso del escritor a su país natal.

Una serie de homenajes que concluirán el domingo con la inhumación de las cenizas en un monumento erigido en el centro cultural Miguel Ángel Asturias, sede del teatro más grande del país, ubicado a pocos kilómetros del centro capitalino, y que pondrán fin a un prolongado exilio.

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Asturias sufrió la pérdida de la ciudadanía tras el golpe de Estado de 1954 encabezado por Carlos Castillo Armas (1954-1957), lo que le obligó a vivir exiliado durante 12 años hasta la restitución de su nacionalidad en 1966. También debido a los regímenes autoritarios en España y Guatemala en el momento de su muerte, la familia decidió trasladar sus restos a Francia, donde había sido embajador.

"Repatriarlo es, en el fondo, el fin de su exilio, un acto simbólico que debe recordarnos que ningún guatemalteco debería ser forzado a dejar su patria por pensar distinto o por buscar un mejor futuro", recordó a EFE Raúl Figueroa Sarti, director y cofundador de la editorial F&G Editores, sello independiente que ha publicado 14 títulos de Asturias.

Frente a su posicionamiento político, en el autor destaca su fuerte vínculo con la cosmovisión maya k'iche', insumo clave para su producción, que surgió en Asturias de niño cuando debido a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), la familia se vio obligada a trasladarse a las Verapaces, un territorio rural situado a unos 200 kilómetros al norte de la capital, donde el futuro escritor entró en contacto con las comunidades indígenas.

Esta visión lo situaría en un lugar predilecto de lo que luego se llamó realismo mágico, una corriente literaria en la que se entremezcla lo extraordinario con la vida cotidiana y que tanto caracterizó a los autores del boom latinoamericano.

Asturias ganó en 1967 el Premio Nobel de Literatura, el primero de Guatemala hasta la obtención en 1992 del Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum. EFE