Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemala

Las cenizas del célebre escritor guatemalteco, fallecido en Madrid en 1974 y sepultadas durante 52 años en el famoso cementerio parisino de Père Lachaise, arribarán al Aeropuerto Internacional La Aurora, en el sur de la urbe, en una ventana prevista entre las 16:45 y 18:00 hora local (22:45-00:00 GMT).

El regreso a Guatemala ha sido promovido por su familia, que anunció la repatriación de los restos en 2024, con el respaldo del Gobierno guatemalteco.

Asturias, considerado el principal retratista de la sociedad guatemalteca y uno de los pioneros del realismo mágico en la literatura universal, vivió un exilio forzado de más de doce años tras el golpe de Estado de 1954 que le arrebató su nacionalidad.

Sus obras insignes, como 'El señor presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949), abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas.

De acuerdo con la agenda oficial de homenajes del Ministerio de Cultura de Guatemala, las exequias continuarán este viernes con velatorios públicos en la tradicional Iglesia de Candelaria, en el centro histórico de la capital.

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El próximo sábado se realizarán tributos en el sitio arqueológico maya Kaminaljuyú, seguidos de honores de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura, el recinto protocolario del Ejecutivo.

El homenaje concluirá el domingo 15 de noviembre con la ceremonia oficial de inhumación en el monumento funerario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El retorno de los restos coincide además con la devolución a Guatemala del acervo patrimonial del autor —incluidas sus medallas de los premios Nobel y Lenin de la Paz, diplomas y un bastón de mando indígena— depositado hasta ahora en la Biblioteca Nacional de Francia.