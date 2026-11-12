ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:20

Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemala

Imagen sin descripción

Ciudad de Guatemala, 12 nov (EFE).- Los restos del Premio Nobel de Literatura de 1967 Miguel Ángel Asturias (1889-1974) llegarán este jueves a Guatemala procedentes de París, más de medio siglo después de su muerte en el exilio, para recibir honores de Estado que culminarán el próximo domingo con su inhumación en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las cenizas del célebre escritor guatemalteco, fallecido en Madrid en 1974 y sepultadas durante 52 años en el famoso cementerio parisino de Père Lachaise, arribarán al Aeropuerto Internacional La Aurora, en el sur de la urbe, en una ventana prevista entre las 16:45 y 18:00 hora local (22:45-00:00 GMT).

El regreso a Guatemala ha sido promovido por su familia, que anunció la repatriación de los restos en 2024, con el respaldo del Gobierno guatemalteco.

Asturias, considerado el principal retratista de la sociedad guatemalteca y uno de los pioneros del realismo mágico en la literatura universal, vivió un exilio forzado de más de doce años tras el golpe de Estado de 1954 que le arrebató su nacionalidad.

Sus obras insignes, como 'El señor presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949), abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas.

De acuerdo con la agenda oficial de homenajes del Ministerio de Cultura de Guatemala, las exequias continuarán este viernes con velatorios públicos en la tradicional Iglesia de Candelaria, en el centro histórico de la capital.

El próximo sábado se realizarán tributos en el sitio arqueológico maya Kaminaljuyú, seguidos de honores de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura, el recinto protocolario del Ejecutivo.

El homenaje concluirá el domingo 15 de noviembre con la ceremonia oficial de inhumación en el monumento funerario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El retorno de los restos coincide además con la devolución a Guatemala del acervo patrimonial del autor —incluidas sus medallas de los premios Nobel y Lenin de la Paz, diplomas y un bastón de mando indígena— depositado hasta ahora en la Biblioteca Nacional de Francia.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar