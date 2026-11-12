Lula defiende la libre circulación del estrecho de Ormuz en reunión con presidente iraní

Durante la reunión, celebrada al margen de la cumbre del clima COP31 en Antalya, Turquía, Pezeshkian presentó a la delegación brasileña un reporte actualizado sobre las negociaciones de paz que mantiene con Estados Unidos, según el comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

En ese sentido, el líder iraní destacó particularmente los esfuerzos de mediación promovidos por los gobiernos de Catar y Pakistán.

Lula manifestó su preocupación por el impacto directo de la guerra en los precios globales de los combustibles y los alimentos.

En tanto, subrayó la necesidad de mantener la libre circulación comercial y energética a través de este estrecho por donde transita cerca del 20 % del petróleo global y una gran proporción del gas natural licuado que exportan los países del golfo Pérsico.

Según la nota, el mandatario brasileño alentó a su homólogo a la búsqueda de una solución "pacífica" al conflicto, y manifestó su postura a favor del uso pacífico y con fines estrictamente civiles de la energía nuclear.

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En el ámbito comercial, los líderes evaluaron estrategias para diversificar y ampliar las relaciones bilaterales, cuyo intercambio comercial alcanzó la cifra de 3.000 millones de dólares durante el año 2025.

Como parte de esa agenda, Lula confirmó el interés de Brasil en incrementar significativamente las importaciones de fertilizantes de origen iraní para abastecer a su sector agropecuario.