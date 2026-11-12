ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:25

Lula defiende la libre circulación del estrecho de Ormuz en reunión con presidente iraní

Imagen sin descripción

São Paulo, 12 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este jueves la libre navegación en el estrecho de Ormuz durante un encuentro bilateral con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, en el que abordaron los últimos acontecimientos en la guerra con Estados Unidos y los esfuerzos de paz en Oriente Medio.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante la reunión, celebrada al margen de la cumbre del clima COP31 en Antalya, Turquía, Pezeshkian presentó a la delegación brasileña un reporte actualizado sobre las negociaciones de paz que mantiene con Estados Unidos, según el comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

En ese sentido, el líder iraní destacó particularmente los esfuerzos de mediación promovidos por los gobiernos de Catar y Pakistán.

Lula manifestó su preocupación por el impacto directo de la guerra en los precios globales de los combustibles y los alimentos.

En tanto, subrayó la necesidad de mantener la libre circulación comercial y energética a través de este estrecho por donde transita cerca del 20 % del petróleo global y una gran proporción del gas natural licuado que exportan los países del golfo Pérsico.

Según la nota, el mandatario brasileño alentó a su homólogo a la búsqueda de una solución "pacífica" al conflicto, y manifestó su postura a favor del uso pacífico y con fines estrictamente civiles de la energía nuclear.

En el ámbito comercial, los líderes evaluaron estrategias para diversificar y ampliar las relaciones bilaterales, cuyo intercambio comercial alcanzó la cifra de 3.000 millones de dólares durante el año 2025.

Como parte de esa agenda, Lula confirmó el interés de Brasil en incrementar significativamente las importaciones de fertilizantes de origen iraní para abastecer a su sector agropecuario.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
¡Atención! Los cuatro departamentos que están ahora en zona de tormentas
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más

Te puede interesar