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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:15

Lula exige disculpas a la prensa por atribuirle la propiedad de un inmueble de Lava Jato

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São Paulo, 12 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exigió este jueves un pedido de disculpas a la prensa por haberle acusado durante la operación anticorrupción Lava Jato de ser propietario de un apartamento por el que fue a prisión y que pertenece a una constructora.

Por EFE
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El pedido de Lula se produce tras conocerse este miércoles, a través de medios locales, una resolución de la Justicia Federal, en la que se dispone que el valor de la subasta del apartamento ubicado en el municipio costero de Guarujá, en el estado de São Paulo, sea transferido a la constructora OAS, que es propietaria del inmueble.

"Cuando puedan, pídanle a la prensa brasileña una disculpa sobre el apartamento. Pasaron años diciendo que era mío. Yo estuve 580 días preso diciendo que el apartamento no era mío. Ahora que la Justicia decidió, solo espero que las personas que me acusaron pidan disculpas", declaró el mandatario brasileño en una transmisión en vivo desde la COP31, en Turquía.

"Y no hacer una nota al pie en el periódico, sino pedir disculpas en letras gigantes, del mismo tamaño con el que hicieron la acusación. Es lo mínimo que espero de quienes se dicen demócratas en este país", expresó el presidente, reelegido el pasado mes para un cuarto mandato.

La decisión, que tramita bajo secreto de sumario, acogió el parecer del Ministerio Público Federal (MPF) a favor de que sea la constructora OAS, actualmente denominada Grupo Metha, la que reciba los más de 2 millones de reales (unos 357.000 dólares o 322.000 euros) por los que se subastó la propiedad más la corrección por la inflación.

El inmueble fue subastado en 2018 y, desde entonces, los fondos permanecían retenidos en una cuenta judicial en el banco estatal Caixa Econômica Federal.

La Justicia reconoció que el apartamento estaba registrado a nombre de OAS Empreendimentos S.A., que no existe ningún proceso penal vigente sobre el bien y que ni el inmueble ni el dinero formaban parte de acuerdos de la causa Lava Jato.

Asimismo, señaló que la anulación de las sentencias de dicha operación extinguió el fundamento jurídico que justificaba el bloqueo de los recursos, de acuerdo con lo citado por los medios brasileños.

Durante la operación Lava Jato, la Fiscalía utilizó ese apartamento para sostener la acusación de que OAS había entregado el inmueble a Lula como una ventaja indebida.

Por ese caso, el mandatario fue condenado por el entonces juez Sérgio Moro, recientemente elegido gobernador de Paraná a partir de 2027 por el Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro, y permaneció en prisión durante 580 días, entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

En 2021, la Corte Suprema anuló las condenas al considerar que el tribunal de Curitiba carecía de competencia para juzgar el caso y declaró la parcialidad de Moro, sin llegar a juzgar el fondo de las acusaciones, algo que tampoco aborda la resolución conocida esta semana.

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