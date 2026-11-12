Lula viaja la próxima semana a España para apoyar a Pedro Sánchez en la campaña electoral

Fuentes del Gobierno español informaron este jueves de que Lula parará en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su viaje de Estado a Filipinas, adonde viajará tras participar en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía).

El presidente brasileño mantendrá un encuentro con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno español. Además de ese encuentro institucional, está previsto que le apoye en la campaña electoral para las elecciones del día 29.

En su encuentro con Sánchez, está previsto que ambos mandatarios aborden las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales, como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Lula viajará a España después de que finalmente no estuviera presente en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid la pasada semana, donde se reunieron algunos mandatarios iberoamericanos, como el presidente argentino, Javier Milei, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, o el de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Esta será la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. Lula se impuso al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones tras perder la primera.

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Desde el fin de la dictadura militar brasileña (1964-1985) ningún candidato que hubiera quedado en segundo lugar en la primera ronda electoral se había impuesto a su adversario en la segunda.

Lula asumirá su cuarto mandato, el segundo consecutivo, a partir del próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.