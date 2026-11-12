Macron llama a la CPE a diseñar una arquitectura de seguridad europea propia

"Es muy importante que, como europeos, respaldemos unos principios y compromisos muy claros en esta Europa más amplia -que es esta Comunidad Política Europea- para asegurarnos de que seamos nosotros mismos quienes diseñemos nuestros propios principios de seguridad y nuestra propia arquitectura de seguridad", defendió Macron ante la prensa a su llegada a una cumbre de la CPE.

El presidente francés destacó la relevancia de la declaración que van a adoptar en la cumbre una cuarentena de países europeos, que "han acordado unos principios comunes sobre la seguridad futura de Europa".

"Se trata de un documento que cristaliza lo que hemos hecho en los últimos años. Es decir, que reconoce la importancia de un pilar europeo de defensa. Está la Unión Europea, está la OTAN, pero se necesita esta coordinación en el seno de una Europa ampliada que reconozca la necesidad de equiparnos juntos, de trabajar juntos, de planificar juntos, y que reconozca también la necesidad de gestionar nuestros riesgos", resumió Macron.

En paralelo, puso de relieve que Europa se enfrenta a "riesgos para la democracia" en forma de ataques informáticos, manipulación de la información e injerencias.

"Hemos puesto en marcha una iniciativa en el seno de la CPE que, junto con países como Moldavia, Ucrania, Armenia y, por supuesto, nuestros amigos británicos o noruegos, nos permite actuar juntos mediante la cooperación y la seguridad común", explicó.

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También apuntó que, del mismo modo, la lucha contra los traficantes y las drogas ha dado lugar a una coalición que ha establecido nuevas cooperaciones entre puertos y los servicios europeos que combaten los tráficos ilícitos, "porque esto no se detiene en las fronteras de la Unión Europea y es ahí donde la Europa ampliada cobra todo su sentido".

Macron también dijo estar preocupado ante la última oleada de alertas de bomba y amenazas en diferentes países europeos, como la registrada este jueves en cientos de colegios de Italia, que -dijo- les mantienen "muy en alerta".

"Tendré ocasión de convocar un Consejo de Defensa y Seguridad sobre este tema dentro de unos días. En este preciso momento no disponemos de datos suficientemente contrastados como para poder atribuir la autoría. Por lo tanto, la respuesta es que, en este momento, no se puede afirmar que haya potencias externas detrás de estas llamadas", comentó.

Por lo que se refiere a las últimas conversaciones sobre la paz entre Ucrania, Rusia y EE. UU. en Abu Dabi, Macron puso en valor que hubo "representantes de varios países e instituciones europeas".

"Pero, en realidad, se trataba de una coordinación previa a un diálogo entre emisarios estadounidenses y rusos. Europa debe, ante todo, tener claro lo que quiere. Hoy en día, Europa es muy clara en cuanto a su apoyo a Ucrania. Ahora debemos definir con claridad cuál es nuestro proyecto de paz y cuál es el proyecto de arquitectura de seguridad para el futuro", concluyó.