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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:15

Más de 3.700 escuelas italianas reciben falsos avisos de bomba en segundo día de alertas

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Roma, 12 nov (EFE).- Un total de 3.778 centros educativos de toda Italia recibieron este jueves correos electrónicos anónimos con falsas amenazas de bomba, en la segunda jornada consecutiva de envíos masivos de avisos falsos, y 77 de los centros fueron evacuados, tras las nuevas directrices del Gobierno de no desalojar los colegios.

Por EFE
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En 36 de los 77 centros desalojados las actividades lectivas pudieron reanudarse durante la misma mañana, según el balance provisional difundido por el Gobierno italiano en un comunicado.

La cifra supone una notable reducción respecto al miércoles, cuando alrededor de 6.000 centros recibieron amenazas similares y las clases quedaron interrumpidas en buena parte del país.

Para evitar nuevas escenas de caos ante posibles evacuaciones masivas de alumnos, el Ejecutivo, a través de los ministerios del Interior y de Educación, instó esta mañana a no desalojar los centros y a proseguir con normalidad las clases salvo que se detectasen "específicos y fundados motivos de alarma".

"El notable descenso en el número de evacuaciones confirma que las indicaciones dadas esta mañana por el Gobierno a los Prefectos y a los directores de los centros escolares tras los sucesos de ayer han funcionado", se lee en el comunicado del Ejecutivo de Giorgia Meloni.

Además, las autoridades italianas celebraron esta tarde en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo en Roma, una reunión técnica del Comité Interministerial para la Seguridad de la República (CISR) para estudiar medidas que impidan que "amenazas infundadas" paralicen servicios esenciales y para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, personal escolar y familias.

En el encuentro participaron el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, y los ministros del Interior, Matteo Piantedosi, y de Educación, Giuseppe Valditara.

Entre las medidas acordadas figura el envío, por parte del Ministerio del Interior, de nuevas directrices operativas a las prefecturas con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos sin comprometer la seguridad.

Asimismo, a partir de mañana viernes se constituirá una mesa técnica restringida para establecer una base de procedimientos y herramientas que permitan articular medidas de intervención a corto, medio y largo plazo.

El Gobierno italiano avanzó que dichas actuaciones no se limitarán a los centros educativos, sino que abarcarán también "otros posibles objetivos".

Para cada sector, las administraciones centrales competentes indicarán los elementos útiles para identificar rápidamente las amenazas infundadas y definir criterios, procedimientos y cadenas de mando.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha atribuido esta situación a una "guerra híbrida" contra Occidente, mientras que la primera ministra, Giorgia Meloni, ha afirmado que estos envíos tienen como objetivo "sembrar el caos y la desconfianza".

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