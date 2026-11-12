Meloni pide posición europea clara sobre Ucrania y no se opone a que Costa la lidere

"La cuestión no es solo de presencia o variedad de formatos, variedad de interlocutores, sino también de lo que se discute en esas mesas", advirtió Meloni en declaraciones a los periodistas en Dublin, donde se celebra la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

Preguntada por la posibilidad de que Costa lidere la representación europea, Meloni no puso objeciones: "sin duda, el presidente Costa tiene esto entre sus competencias y ya en el pasado se había hablado de su papel en este asunto; por mi parte no habría ningún inconveniente", señaló.

No obstante, apuntó que todavía quedaría por resolver cómo articular la representación de los socios europeos que no forman parte de la Unión Europea, como el Reino Unido o Noruega, aunque se mostró convencida de que para ese encaje "también se puede encontrar una solución".

"Independientemente de la presencia o ausencia de Italia en este o aquel formato, necesitamos identificar quién, en una fase que podría acelerarse —lo cual sería una buena noticia para las negociaciones—, debería representar los intereses europeos y con qué mandato", insistió.