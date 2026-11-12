Merz ve "señales positivas" en los contactos entre Ucrania, Rusia y EE.UU. en Abu Dabi

"Existe la oportunidad de llegar junto con los estadounidenses a un verdadero orden de paz en Europa, pero es un camino largo y ese camino largo tenemos que recorrerlo juntos", dijo a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Dublín.

Preguntado por el resultado del encuentro que los emisarios de la Casa Blanca mantienen este jueves en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, Merz manifestó la esperanza de que este último por fin acepte que haya unas conversaciones de paz "conjuntas".

"Ucrania tiene que estar sentada a la mesa, los europeos tienen que estar sentados a la mesa, los americanos y por supuesto también los rusos", enfatizó.

Después que desde Kiev y Washington se conminara a los socios europeos de Ucrania a elegir cuanto antes a un único representante para participar en las negociaciones, el canciller alemán señaló que ésta es una cuestión que se decidirá a puerta cerrada y no públicamente.

Merz apuntó a que hay formatos que han demostrado su valía en este sentido, como el conocido como E3 -Alemania, Francia y el Reino Unido- o el Grupo de los Cinco -Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia- y que no ve "problema" por que no haya un representante único.

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"Lo importante es que Rusia venga a la mesa", dijo y agregó que "no se trata de personas sino de que Putin esté dispuesto a mantener conversaciones".

Concluyó que últimamente ve con "cierta satisfacción" que desde la parte rusa hay cada vez más disposición a reconocer que "no se puede hablar sobre Europa sin Europa", lo que constituye a su juicio una "buena noticia".

Los asesores de seguridad nacional de los gobiernos de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia estuvieron presentes junto con emisarios del Consejo Europeo y de la Comisión Europea (CE), así como de la OTAN en Abu Dabi durante las negociaciones a tres bandas entre ucranianos, rusos y estadounidenses.

Los representantes europeos no participaron en estos contactos por decisión de Rusia, aunque sí se reunieron con ucranianos y estadounidenses por separado.

Rusia ha dejado la puerta abierta a la inclusión de Europa en próximas rondas de negociación después de que por primera vez en los contactos trilaterales de Kiev, Moscú y Washington se abordara la posibilidad de ampliar la arquitectura de seguridad europea para responder a las quejas rusas sobre la expansión hacia el este en las últimas décadas de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

En sus declaraciones, Merz también resaltó de cara a la cumbre informal del Consejo Europeo (CE) del viernes la importancia de anclar el apoyo a Ucrania en el marco financiero plurianual que se está debatiendo, ya que considera que éste es un deber conjunto de toda Europa.

Reconoció que las negociaciones son "difíciles", pero manifestó la esperanza de que puedan concluir antes de que termine el año.