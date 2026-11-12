ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 08:50

Merz ve "señales positivas" en los contactos entre Ucrania, Rusia y EE.UU. en Abu Dabi

Imagen sin descripción

Dublín, 12 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este jueves que ve algunas "señales positivas" en los resultados de las conversaciones mantenidas los dos últimos días en Abu Dabi por representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos (EE. UU.) para buscar una salida negociada al conflicto.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Existe la oportunidad de llegar junto con los estadounidenses a un verdadero orden de paz en Europa, pero es un camino largo y ese camino largo tenemos que recorrerlo juntos", dijo a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Dublín.

Preguntado por el resultado del encuentro que los emisarios de la Casa Blanca mantienen este jueves en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, Merz manifestó la esperanza de que este último por fin acepte que haya unas conversaciones de paz "conjuntas".

"Ucrania tiene que estar sentada a la mesa, los europeos tienen que estar sentados a la mesa, los americanos y por supuesto también los rusos", enfatizó.

Después que desde Kiev y Washington se conminara a los socios europeos de Ucrania a elegir cuanto antes a un único representante para participar en las negociaciones, el canciller alemán señaló que ésta es una cuestión que se decidirá a puerta cerrada y no públicamente.

Merz apuntó a que hay formatos que han demostrado su valía en este sentido, como el conocido como E3 -Alemania, Francia y el Reino Unido- o el Grupo de los Cinco -Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia- y que no ve "problema" por que no haya un representante único.

"Lo importante es que Rusia venga a la mesa", dijo y agregó que "no se trata de personas sino de que Putin esté dispuesto a mantener conversaciones".

Concluyó que últimamente ve con "cierta satisfacción" que desde la parte rusa hay cada vez más disposición a reconocer que "no se puede hablar sobre Europa sin Europa", lo que constituye a su juicio una "buena noticia".

Los asesores de seguridad nacional de los gobiernos de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia estuvieron presentes junto con emisarios del Consejo Europeo y de la Comisión Europea (CE), así como de la OTAN en Abu Dabi durante las negociaciones a tres bandas entre ucranianos, rusos y estadounidenses.

Los representantes europeos no participaron en estos contactos por decisión de Rusia, aunque sí se reunieron con ucranianos y estadounidenses por separado.

Rusia ha dejado la puerta abierta a la inclusión de Europa en próximas rondas de negociación después de que por primera vez en los contactos trilaterales de Kiev, Moscú y Washington se abordara la posibilidad de ampliar la arquitectura de seguridad europea para responder a las quejas rusas sobre la expansión hacia el este en las últimas décadas de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

En sus declaraciones, Merz también resaltó de cara a la cumbre informal del Consejo Europeo (CE) del viernes la importancia de anclar el apoyo a Ucrania en el marco financiero plurianual que se está debatiendo, ya que considera que éste es un deber conjunto de toda Europa.

Reconoció que las negociaciones son "difíciles", pero manifestó la esperanza de que puedan concluir antes de que termine el año.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más
05
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más

Te puede interesar