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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:25

Mexicanos, ecuatorianos y colombianos, entre víctimas de edificio derrumbado en Nueva York

Imagen sin descripción

Nueva York, 12 nov (EFE).- Inmigrantes de México, Colombia y Ecuador figuran entre la víctimas del edificio derrumbado en Nueva York, que se ha cobrado la vida de al menos ocho personas y ha dejado al menos 18 heridos, según explicó este jueves el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Por EFE
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"Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá", declaró Mamdani en una rueda de prensa a un bloque del suceso, en el distrito de Brooklyn.

El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el 'pequeño Caribe', se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Entre las víctimas mortales figura José Luis Caguana, un ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la obra y cuya muerte fue confirmada por su hermano, Carlos Caguana, a medios locales. El joven llevaba unos seis años en Estados Unidos, tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.

Según explicó, seis de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos de ellos en el hospital.

La gran mayoría de los heridos siguen hospitalizados aunque permanecen estables. Cuatro de ellos eran bomberos.

Uno de los ingresados se encuentra en estado crítico.

Mamdani aseguró que los equipos de bomberos llegaron en menos de un minuto desde la llamada al número de emergencias.

Se han trasladado 250 bomberos y efectivos de emergencias médicas.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, sostuvo que el operativo sigue en fase de búsqueda y rescate, aunque avanzó que las lluvias están complicando las labores.

Mamdani insistió en que una tragedia como esta exige "una investigación exhaustiva y minuciosa que abarque tanto la obra como el edificio que se derrumbó".

"Si hay alguien o alguna entidad que opere en esta ciudad y que sea responsable de lo que sucedió, los haremos plenamente responsables", aseveró.

El Departamento de Edificios de la ciudad ya se ha puesto a recabar información.

Por su parte, el comisario del Departamento, Ahmed Tigani, explicó que la obra del edificio contiguo al que se derrumbó contaba con "licencia vigente hasta 2029".

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