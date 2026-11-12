México confirma que exasesora política Nadia Beller llegó al país tras recibir asilo

"Ya está aquí, ya está en México", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, un día después de que el Gobierno boliviano concediera el salvoconducto que permitió a Beller abandonar el país.

Sheinbaum explicó que la abogada deberá reunirse con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para determinar si desea permanecer en México o continuar su viaje hacia otro país.

"Ella solicitó el asilo. Se le dieron las condiciones para llegar a México y ya tiene que verse cuál es la intención de ella al llegar a México", señaló.

La presidenta justificó la protección otorgada a Beller por las amenazas que, según dijo, enfrentaba tras denunciar a su expareja por un intento de feminicidio, así como por sus señalamientos sobre presuntas operaciones de injerencia política en América Latina.

"Ella ha estado denunciando la participación de su expareja en las elecciones de distintos países y en la búsqueda, a través de las redes sociales, de la desestabilización de gobiernos progresistas o gobiernos humanistas en América Latina", sostuvo.

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Beller permanecía desde la semana pasada en la Embajada de México en La Paz, después de solicitar protección diplomática.

El Gobierno boliviano confirmó el miércoles que había expedido el salvoconducto solicitado por las autoridades mexicanas y que la consultora había salido del país.

Su expareja, Fernando Cerimedo, permanece en prisión preventiva en Bolivia desde agosto, acusado de ser el presunto autor intelectual de un ataque armado contra Beller, ocurrido ese mismo mes.

El estratega argentino también enfrenta procesos por presunta violencia familiar y doméstica y supuesto enriquecimiento ilícito.

El caso ha adquirido relevancia política por los presuntos vínculos de Cerimedo con el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, después de que se difundieran audios de supuestas conversaciones entre el consultor y miembros del Ejecutivo, cuya autenticidad está bajo investigación.

En una reciente entrevista con EFE, Paz defendió que la Justicia investigue todos los señalamientos y reconoció que Cerimedo había realizado trabajos de comunicación política.

El consultor también participó en la estrategia de comunicación del presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial argentina de 2023 y fundó el portal La Derecha Diario.

Por su parte, Beller había denunciado en redes sociales presunto acoso y vigilancia ilegal por parte de la Policía boliviana, mientras que el Gobierno de ese país aseguró que los agentes asignados a su protección únicamente cumplían funciones de custodia.