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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 02:10

MSF critica la respuesta al brote de ébola en la RDC tras medio año desde su declaración

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Ginebra, 12 nov (EFE).- El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), ya el segundo peor de la historia, se acerca a sus seis meses desde que fuera declarado con "graves carencias en la respuesta", criticó este jueves Médicos Sin Fronteras (MSF), que participa en las labores de contención.

Por EFE
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Hay entre otros problemas "una preocupante desconexión entre los cuantiosos recursos movilizados para combatir la epidemia y los que realmente llegan a los pacientes, los trabajadores de primera línea y las comunidades", lamenta la ONG en un comunicado donde asegura que el brote "sigue fuera de control".

Aunque la comunidad internacional ha desembolsado cientos de millones de dólares para hacer frente al brote, "muchos trabajadores de primera línea lo intentan contener con las manos vacías", asegura al respecto el presidente internacional de MSF, Javid Abdelmoneim.

La organización de asistencia sanitaria también señala deficiencias tales como personal sin formación y mal pagado, ambulancias sin combustible, trabajadores comunitarios sin conexión telefónica para transmitir alertas, o supuestos equipos de vigilancia sobre el papel que en realidad no existen.

Otra preocupación para MSF es la excesiva concentración de los esfuerzos en determinadas zonas, en detrimento de focos donde las necesidades son cada vez más urgentes, como la provincia de Kivu del Norte o la del Alto Uele, ésta última "dramáticamente desatendida".

"Con el brote ya por encima de los 11.000 casos y los 5.000 fallecidos, la necesidad de actuar es urgente", insiste MSF, que llama al Gobierno congoleño y a las agencias de Naciones Unidas a actuar para que se garantice que "los recursos ya movilizados se traduzcan en una respuesta eficaz".

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