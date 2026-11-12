Mueren cuatro militares turcos al estrellarse el helicóptero en el que viajaban

"Como consecuencia del accidente sufrido por nuestro helicóptero modelo S-70 en Malatya, por causas aún desconocidas, cuatro de nuestros heroicos compañeros de armas que se encontraban a bordo han caído como mártires", señaló Defensa en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Sami Er, también señaló que los cuatro ocupantes del helicóptero han fallecido, y apuntó a que la causa del siniestro podría estar en que el aparato tocara un cable del tendido eléctrico, informan los medios locales.

El aparato cayó cerca de una base militar.

Los equipos de rescate que se han desplazado al lugar del accidente han dado ya por concluidas las labores de búsqueda de supervivientes.

"Deseamos la misericordia de Dios para nuestros mártires, y expresamos nuestras condolencias y deseos de fortaleza a sus afligidas familias, a las Fuerzas Armadas Turcas y a nuestra noble nación", ha manifestado en Ministerio de Defensa en su comunicado.