Netanyahu se reúne con Eisenkot para informarle de los "desafíos de seguridad" israelíes

"Acaba de concluir una sesión informativa sobre seguridad entre el primer ministro Benjamin Netanyahu, su secretario militar -el general de división Guy Markizano-, y el presidente de Yashar!, Gadi Eisenkot. Eisenkot fue informado sobre los desafíos de seguridad y diplomáticos a los que se enfrenta actualmente el Estado de Israel. Se acordó mantener un intercambio mutuo de información según sea necesario", reza el breve comunicado conjunto que difundieron los equipos de Netanyahu y Eisenkot.

La reunión, que tuvo lugar en la oficina del primer ministro israelí en Jerusalén, se produjo en plena disputa del Ejecutivo en funciones con la oposición por las decisiones militares durante la formación del nuevo Gobierno y tras el ataque israelí hoy al Hospital Naser (sur de la Franja de Gaza) que ha dejado al menos seis muertos.

Ese ataque llegó tras la petición ayer de Eisenkot a Netanyahu de que no emprendiera acciones militares sin "una amenaza directa e inmediata" hasta que haya un nuevo Gobierno, en medio de las sospechas de que pueda buscar desencadenar una nueva guerra para frustrar la formación de una coalición rival.

En un comunicado, la oficina del todavía primer ministro respondió después que "todas las decisiones" del Gobierno de Netanyahu "se toman únicamente bajo consideraciones de seguridad y en plena coordinación con el aparato de seguridad", y que "han traído logros sin precedentes" a Israel.

Eisenkot, que ha atacado repetidamente y con dureza la gestión de Netanyahu desde 2022, recibió el domingo el encargo de formar Gobierno del presidente israelí, Isaac Herzog, con el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, y dispone de un plazo de 28 días, prorrogables otros 14, para establecerlo.

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Si el líder de Yashar! no logra formar una coalición, la decisión vuelve a Herzog, quien puede encargar la tarea a otro miembro de la Knéset (Parlamento israelí). En este caso, se establece un plazo de 28 días para formar una coalición, sin posibilidad de prórroga.

En caso de que el segundo tampoco tuviera éxito, un grupo de 61 miembros de la Knéset puede solicitar al presidente que encomiende la tarea a un tercer candidato. En este supuesto, se concede un periodo de 14 días; si al término del mismo no se ha formado un Gobierno, la Knéset se disuelve y se convoca un nuevo proceso electoral.