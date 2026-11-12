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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 09:00

Netflix revisa el auge y caída del actor Russell Brand en un documental

Imagen sin descripción

Madrid, 12 nov (EFE).- Netflix lanza un documental mañana viernes, 13 de noviembre, sobre el actor británico Russell Brand, en el que recorre su trayectoria, desde los inicios de su carrera en la comedia hasta el juicio en el que fue condenado recientemente a 10 años de prisión por varios delitos sexuales, según avanza The Hollywood Reporter.

Por EFE
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Titulado 'Russell Brand: Open Secret', el documental está dirigido por Olivia Isaacs y cuenta con testimonios y material de archivo, que ofrece una visión de la vida de Brand y de la investigación que posibilitó que los delitos que había cometido salieran a la luz gracias al trabajo de los diarios The Times y The Sunday Times.

Un aspecto fundamental del documental es que evidencia cómo muchas personas en la industria televisiva eran conscientes de su comportamiento, pero aún así consiguió eludir la Justicia durante años.

El actor fue condenado el pasado lunes, 9 de noviembre, a diez años y seis meses de prisión por su agresión a cuatro mujeres, y se prevé que cumpla cerca de siete años de dicha condena antes de obtener la libertad condicional.

El juez destacó que el actor actuó con una 'arrogancia pasmosa' y que su entorno, a menudo, 'consentía' su comportamiento.

Hacia el final de su declaración, el juez dijo: "Independientemente de lo que vistan las mujeres, de adónde vayan o incluso de lo que beban, conservan el derecho a decir 'no' y a exigir justicia ante los tribunales penales cuando depredadores sexuales como usted, Russell Brand, actúan sin su consentimiento', señaló el juez en la lectura de la sentencia.

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