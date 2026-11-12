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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:25

Noboa se vuelca en ganar en grandes urbes al inicio de la campaña para elecciones locales

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Quito, 12 nov (EFE).- La campaña para las elecciones locales del próximo 29 de noviembre en Ecuador inició este jueves con actividades a lo largo del día en distintos puntos del país como Quito, Guayaquil y Cuenca, donde el oficialismo del presidente Daniel Noboa busca arrebatar el poder a los candidatos opositores vinculados al correísmo..

Por EFE
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Noboa inició la jornada con una entrevista en Radio Studio y un acto en Portoviejo, capital de la provincia costera de Manabí, donde respaldó las candidaturas de Acción Democrática Nacional (ADN) de Marcos Zambrano a la Prefectura provincial y la de Leonel Muñoz a la Alcaldía de esta ciudad.

El mandatario defendió que ambos candidatos de su partido tienen los "mejores perfiles" y aseguró que una mayor coordinación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo agilizarían obras públicas y mejorarían la seguridad ciudadana.

"No voten por gente que está presa", dijo el presidente.

El movimiento oficialista tiene previsto iniciar formalmente su campaña esta tarde en Quito y Guayaquil, mientras que los candidatos vinculados al movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza opositora liderada en la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), también tiene actos programados para la tarde de este jueves.

La RC fue suspendida tras iniciarse una investigación por un presunto caso de lavado de activos en la campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

En Quito, el candidato y actual alcalde Pabel Muñoz, vinculado al correísmo, comenzó su campaña por la reelección a la medianoche de este jueves en una panadería del norte de la capital.

Muñoz, que por la suspensión de su partido se presentó en alianza con Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Todos, reivindicó las obras realizadas en su administración y prometió extender el Metro de Quito hasta La Ofelia y posteriormente hasta Calderón.

También participará esta tarde en un acto de lanzamiento de campaña en el sur de la ciudad junto a Alexandro Tonello, candidato a la Prefectura de Pichincha.

Por su parte, el candidato oficialista Harold Burbano, exministro del Gobierno de Daniel Noboa, iniciará la campaña esta tarde en el centro-norte de Quito.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, una de las candidaturas más sonadas es la de Fiorella Ycaza, esposa del encarcelado alcalde Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores de Noboa, quien busca continuar la gestión de su marido y ha denunciado una supuesta persecución política contra él.

A lo largo de la mañana del jueves ya llegaron algunas caravanas de candidatos, como la de Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC).

Por su parte, el oficialismo dará el pistoletazo de salida a su campaña en la ciudad costera durante la tarde con Cynthia Viteri, su candidata al Municipio.

En Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, el oficialismo busca hacerse con la Alcaldía de la mano del exministro Juan Carlos Vega, quien tiene entre sus principales rivales al correísta Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay y respaldado por el actual alcalde opositor Cristian Zamora.

Zamora no pudo presentarse a la reelección por estar suspendido tras ser acusado de violencia política de género.

Las elecciones tendrán la particularidad de que en las papeletas figurarán dos candidatos asesinados esta semana, el exalcalde de Huaquillas, Ronald Farfán, y el aspirante a concejal,Cristian Rugel; también el detenido exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla, arrestado en Panamá por narcotráfico.

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