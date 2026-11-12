Nueva deserción en las FAR de líder tribal de Darfur tras denunciar abusos contra civiles

Omar Othman Yabura era el líder de la tribu árabe misseriya en el estado Darfur Central y miembro del Consejo Presidencial de la Alianza de la Fundación Sudanesa (Tasis), el brazo político de las FAR.

Yabura señaló en una declaración en vídeo difundida este jueves que ha abandonado a los paramilitares y ha pasado a alinearse con las Fuerzas Armadas Sudanesas, en guerra contra las FAR desde el 15 de abril de 2023.

El desertor instó a los miembros de su tribu, así como a los jóvenes que habían sido reclutados o movilizados para luchar en las filas de las FAR, a abandonar dicha fuerza de inmediato y unirse al bando del Ejército sudanés.

Asimismo, pidió disculpas al pueblo sudanés por "los crímenes y abusos cometidos por las FAR", y subrayó que "los atropellos que actualmente tienen lugar en el país exigen una reevaluación de la propia postura y el cese de cualquier participación en operaciones militares dentro de las zonas de conflicto".

Jabura además acusó a las FAR de perpetrar "crímenes siguiendo órdenes externas", señalando que el grupo emplea a combatientes extranjeros a cambio de una remuneración y que trabaja "activamente para fragmentar el tejido social y fomentar divisiones entre las tribus sudanesas".

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Hizo un llamamiento a los jóvenes de la tribu misseriya, presentes en las regiones de Darfur y Kordofán, para que abandonen las FAR y dejen de combatir en su nombre, y pidió a quienes él mismo había reclutado o movilizado anteriormente "a retirarse de inmediato".

La tribu árabe misseriya, que se extiende por las regiones de Darfur y Kordofán, constituye el segundo grupo social más numeroso del que se nutren los paramilitares.

Además, Jabura sostuvo que su tribu tiene la intención de unirse a la lucha junto a las Fuerzas Armadas Sudanesas en el futuro próximo -una medida que describió como un esfuerzo por apoyar al Ejército-, en medio de los continuos enfrentamientos militares y el creciente impacto de la guerra en la situación social y de seguridad de Sudán.

Las declaraciones fueron en la misma línea de lo que dijo el pasado martes Yadu Mohamed Hamed Shugar, un exlíder paramilitar en el Nilo Azul quien anunció su deserción y la de sus combatientes debido a "la pérdida de control del liderazgo" en las filas de los rebeldes.

En los últimos meses se han producido cientos de deserciones en las FAR, en medio de los avances del Ejército sudanés en el centro y el sur del país y después de que altos cargos militares y políticos de los paramilitares hayan denunciado una falta de estrategia en el campo de batalla y de liderazgo.

La guerra entre el Ejército y las FAR comenzó el 15 de abril de 2023 y ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, mientras que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.