Nuevos gremios de transportistas se unen al paro en Chile pese a los anuncio del Gobierno

La Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que reúne a cerca de 800 transportistas de la región de Valparaíso (donde su ubican los principales puertos del país), informó en las últimas horas de su adhesión al paro indefinido, que mantiene bloqueadas de manera parcial las principales rutas de Chile desde al martes.

"La situación es insostenible no solo para los camioneros, sino para toda la ciudadanía. Estamos pidiendo una congelación de los precios de 120 días y no de 90, como anunció ayer el Gobierno", dijo a EFE Nelson Varas, dirigente de Fedequinta.

Desde la Ruta 68, a la altura de Casablanca, Varas explicó que el paro está afectando a los puertos de San Antonio y Valparaíso porque "la carga no puede entrar ni salir", pero indicó que "el paro es una necesidad, no es un capricho".

"Somos pequeños y medianos transportistas que no tenemos margen para asumir el alza sostenida. Muchos compañeros están quebrando", agregó.

También se unieron agrupaciones de pescadores en Valparaíso para exigir medidas específicas para su sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las manifestaciones arrancaron la madrugada del martes y están lideradas por distintas organizaciones de pequeños y medianos camioneros y transportadores de casi todas las regiones del país.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

El presidente Kast criticó el paro y, en un acto oficial, emplazó a "transportistas, comerciantes, mineros, agricultores y pescadores" a sacar el país "adelante".

"No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación", indicó el gobernante ultraconservador, en referencia a la ola de protestas que vivió Chile en 2019, las más graves desde el fin de la dictadura.

Las dos principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), se desmarcaron desde el inicio de la protesta, pero apoyan parte de las reivindicaciones.

Los líderes de ambas confederaciones acudieron a primera hora de este jueves a La Moneda (sede del Gobierno) para abordar la crisis con las autoridades.

"Hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes", declaró a los periodistas a su llegada a la reunión el presidente de la CNDC, Juan Araya.

El Ejecutivo anunció la noche del miércoles la congelación del precio de los combustibles durante tres meses, pero los manifestantes lo consideran insuficiente y piden que el plazo sea de 120 días, además de la eliminación transitoria del impuesto específico a los carburantes y la revisión de los peajes de las autopistas.

El vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, señaló este jueves que le parece "inexplicable" que los transportistas no hayan depuesto el paso porque la propuesta anunciada la víspera es "muy buena y muy seria".

La crisis de los combustibles arrancó en marzo, cuando Kast decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

El denominado "benzinazo" generó un impacto en cadena en distintos sectores económicos y hundió la popularidad del mandatario ultraderechista, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía.