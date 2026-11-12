Nvidia cae un 4,34 % al cierre de Wall Street tras dimitir su consejero delegado

Al toque de la campana, los títulos de la compañía bajaron hasta los 166 dólares. En las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil, las acciones llegaron a caer hasta los 150 dólares.

Las acciones de Nvidia acumulan una caída de más del 16 % desde el pasado 3 de noviembre, cuando cerraron por encima de los 206 dólares. Más de un 8 % de ese retroceso se ha producido en los últimos cinco días.

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato alimentó los temores de los inversores a una regulación más estricta del sector de la IA y desencadenó ventas de acciones tecnológicas.

La presión bursátil se intensificó tras destaparse que el cofundador de Nvidia mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de trabajar para el Gobierno chino.

Este jueves, el empresario dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de la compañía.

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En su lugar, Nvidia nombró consejera delegada interina a su directora financiera, Colette Kress.

La compañía, que tiene previsto presentar resultados trimestrales el próximo 17 de noviembre, superó los 3 billones de dólares de valor bursátil en 2024 y rebasó los 5 billones en octubre de 2025, impulsada por las inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructuras para desarrollar y entrenar modelos de IA.

La salida de Huang abre interrogantes sobre la continuidad de la estrategia de la compañía y su liderazgo en el sector.