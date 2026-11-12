ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:45

Nvidia cae un 4,34 % al cierre de Wall Street tras dimitir su consejero delegado

Imagen sin descripción

Nueva York, 12 nov (EFE).- Las acciones de la empresa líder del sector de la inteligencia artificial (IA), Nvidia, cayeron un 4,34 % al cierre de Wall Street este jueves después de una jornada marcada por la dimisión de su consejero delegado y cofundador, Jensen Huang.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Al toque de la campana, los títulos de la compañía bajaron hasta los 166 dólares. En las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil, las acciones llegaron a caer hasta los 150 dólares.

Las acciones de Nvidia acumulan una caída de más del 16 % desde el pasado 3 de noviembre, cuando cerraron por encima de los 206 dólares. Más de un 8 % de ese retroceso se ha producido en los últimos cinco días.

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato alimentó los temores de los inversores a una regulación más estricta del sector de la IA y desencadenó ventas de acciones tecnológicas.

La presión bursátil se intensificó tras destaparse que el cofundador de Nvidia mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de trabajar para el Gobierno chino.

Este jueves, el empresario dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de la compañía.

En su lugar, Nvidia nombró consejera delegada interina a su directora financiera, Colette Kress.

La compañía, que tiene previsto presentar resultados trimestrales el próximo 17 de noviembre, superó los 3 billones de dólares de valor bursátil en 2024 y rebasó los 5 billones en octubre de 2025, impulsada por las inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructuras para desarrollar y entrenar modelos de IA.

La salida de Huang abre interrogantes sobre la continuidad de la estrategia de la compañía y su liderazgo en el sector.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
05
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más

Te puede interesar