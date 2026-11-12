Nvidia cae un 7,45 % en bolsa tras la dimisión de su cofundador, Jensen Huang

En su lugar, Nvidia nombró consejera delegada interina a su directora financiera, Colette Kress.

Huang, que fundó Nvidia en 1993 y dirigió durante más de tres décadas la compañía, dimitió tras admitir una relación extramatrimonial y en medio de una investigación interna sobre sus presuntos vínculos con una empresaria sospechosa de espionaje para China, lo que ha abierto una etapa de incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

La caída bursátil se produce además pocos días antes de que Nvidia presente sus resultados trimestrales, previstos para el próximo 17 de noviembre.

El desplome se suma a las pérdidas acumuladas durante la última semana, en la que Nvidia ha pasado de cerrar a 206,69 dólares el pasado 3 de noviembre, antes del escándalo, a 173,73 dólares el miércoles, un descenso del 15,9 %. Con la caída de este jueves, la empresa acumula un retroceso cercano al 22 %.

La tecnológica, que se ha convertido en una de las compañías de mayor capitalización del mundo, es uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial, gracias a la demanda de sus procesadores por parte de grandes empresas tecnológicas y centros de datos.

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Nvidia superó los 3 billones de dólares de valor bursátil en 2024 y rebasó los 5 billones en octubre de 2025, impulsada por las inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructuras para desarrollar y entrenar modelos de inteligencia artificial.

La dimisión de Huang añade incertidumbre sobre la continuidad de la estrategia de la empresa, que ha estado estrechamente ligada al liderazgo de su cofundador durante más de tres décadas.

Por su parte, Harvey C. Jones, hasta ahora consejero independiente, fue nombrado presidente del consejo de administración, un cargo que no había existido hasta ahora en la estructura de Nvidia.