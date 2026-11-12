OMS denuncia que "demasiadas personas" mueren de ébola en RDC por falta de atención médica

"Demasiadas personas siguen muriendo antes de poder recibir la atención que necesitan", declaró Belizaire durante una rueda de prensa virtual sobre esta epidemia, declarada el pasado 15 de mayo y que ya ha dejado 11.114 casos confirmados, incluidos 5.433 fallecidos.

Belizaire advirtió de que la situación "sigue siendo preocupante", por la reciente aparición de casos en Kenia o Nigeria, y porque se siguen notificando "entre 400 y 500 casos semanales".

Aunque reconoció que el Gobierno congoleño ha ampliado "considerablemente" la respuesta, lo que ha permitido que la población pueda acceder a los servicios de tratamiento a tiempo, lamentó que "aún hay muchas personas a las que no se llega con la rapidez necesaria".

Entre los principales retos de este brote se encuentra la respuesta en una zona de conflicto e inseguridad en la que operan numerosos grupos armados.

La OMS ha notificado 81 ataques contra el sector sanitario desde la declaración del brote, entre los que se incluye el saqueo de tres centros de salud.

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"Es urgente detener las hostilidades y la violencia. El personal sanitario y los equipos humanitarios deben poder llegar a las comunidades afectadas de forma segura, y los pacientes deben poder buscar atención médica sin temor", añadió.

Asimismo, dijo que el desplazamiento de personas, el agravamiento de las necesidades humanitarias y la gran movilidad de la población dificultan el acceso a las comunidades y aumentan el riesgo de una mayor propagación.

Belizaire apuntó que se intensificará la respuesta en aquellos lugares donde la transmisión comunitaria es elevada, que se ampliará en lugares en riesgo y se "protegerán los logros" en aquellas zonas donde los casos han disminuido.

El responsable de Gestión de Incidentes para la Respuesta ante la Enfermedad por el Virus del Ébola de la RDC, Steve Ahuka, explicó que la situación de conflicto en las provincias orientales de Ituri (epicentro) y Kivu del Norte (la segunda más afectada) ha contribuido a la propagación hacia las otras seis provincias afectadas.

"Se trata de una zona marcada por la inseguridad, con presencia de grupos armados y campamentos de desplazados internos", detalló Ahuka.

Además de los desafíos de seguridad, apuntó a una resistencia a la respuesta sanitaria contra el ébola por parte de la comunidad que aún no se ha "podido resolver", a pesar de las campañas de sensibilización a nivel local.

La epidemia se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia (nueve, incluidos dos muertos) y Nigeria (uno).