ONG y expertos exigen una política integral para reducir los daños del alcohol en México

Los solicitantes propusieron un IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) basado en el contenido de alcohol de estos productos y que podría aportar unos 24.000 millones de pesos (unos 1.290 millones de dólares) para fortalecer el sistema de salud.

En el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, que se conmemora cada 15 de noviembre, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) organizó este jueves un foro para analizar los retos en la regulación de la disponibilidad, publicidad y precio del alcohol, al tomar como referencia la iniciativa SAFER de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La estrategia en mención, emitida en 2018, establece intervenciones basadas en evidencia para reducir los daños asociados al consumo de alcohol y fortalecer los servicios de salud.

"México debe superar el rezago en el etiquetado de bebidas alcohólicas y vehículos, garantizando información clara sobre sus riesgos y fortaleciendo normas para incorporar tecnologías que impidan conducir bajo los efectos del alcohol", indicó Stephan Brodziak, de la organización El Poder del Consumidor.

En México, de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, en 2023 un total de 39.086 personas solicitaron tratamiento por consumo nocivo de alcohol.

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Los expertos precisaron que la estrategia SAFER reconoce que los impuestos y las políticas de precios son herramientas "fundamentales" para reducir el consumo, limitar la asequibilidad de las bebidas alcohólicas y generar recursos públicos que pueden destinarse a financiar acciones de prevención y atención de la salud.

Las organizaciones explicaron que en México, el actual esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplica tasas porcentuales sobre el valor de las bebidas, sin establecer una cuota específica por cantidad de alcohol puro, por lo que consideraron "necesario" actualizar este mecanismo.

Una estimación publicada por Economics for Health en 2025 calculó que los costos directos e indirectos asociados al consumo de alcohol en México ascienden a 552.200 millones de pesos (29.656 millones de dólares), equivalentes al 2,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la recaudación fiscal atribuida a la industria alcoholera se estimó en 57.400 millones de pesos (3.082 millones de dólares).

"Gravar el contenido de alcohol puro es una actualización de un impuesto que ya existe. Si su recaudación se destina a prevención y tratamiento, ayuda a reducir la brecha de gasto en salud y, al mismo tiempo, disminuye el consumo", dijo Camila Lugo, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La Red llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a construir una política acerca del consumo de alcohol a nivel país, que fortalezca la prevención y la atención e incluya en el Paquete Económico 2028 un IEPS "vinculado al contenido de alcohol con recaudación destinada a la salud", y coloque la protección de la salud y los derechos de las personas por encima de los intereses comerciales.