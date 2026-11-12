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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:25

Ordenan inédito registro de residencia presidencial en Paraguay en medio de caso Ueno bank

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Asunción, 12 nov (EFE).- Fiscales ordenaron este jueves una inédita operación de registro de la residencia presidencial de Paraguay, ocupada hasta el viernes pasado por el ahora exmandatario paraguayo, Santiago Peña, quien fue destituido tras el escándalo por la intervención de Ueno bank, informaron fuentes del Ministerio Público.

Por EFE
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Hasta la vivienda oficial asignada al jefe del Ejecutivo, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), llegó un equipo conformado por la Fiscalía como parte de la investigación contra el expresidente y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Consultado por EFE, el historiador Fabián Chamorro aseguró que una operación de este tipo no tiene antecedentes en la historia del país.

La diligencia en busca de "información de interés para la causa" estuvo encabezada por las fiscales Silvia González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

Este jueves, también en otro registro, fue detenido en su residencia el superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, cuya entidad, dependiente del BCP, tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.

Insfrán deberá comparecer para una declaración indagatoria, dijo a periodistas el fiscal Christian Benítez, quien confirmó la incautación de un teléfono móvil, una computadora y cerca de 500 fojas (folios que componen el expediente) de documentos de la Superintendencia de Bancos relacionados con Ueno.

Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web, entre ellas instituciones públicas que depositaron millonarios recursos en la entidad financiera durante el mandato del exgobernante.

El exgobernante fue detenido horas después del juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder, mientras que Carvallo renunció el mismo día en que anunció el proceso contra Ueno y se entregó poco después de hacerse efectivo el arresto del exmandatario.

Los fiscales han imputado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.

Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Según la Fiscalía, Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel.

Al reaccionar al operativo, el nuevo gobernante de Paraguay, exvicepresidente del país, Pedro Alliana, prometió "cero impunidad y cero privilegios" en el caso de Ueno, y garantizó "plena colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial".

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