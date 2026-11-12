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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 08:25

Países nórdicos inician proceso para un acuerdo que estreche su cooperación en defensa

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Copenhague, 12 nov (EFE).- Los países nórdicos anunciaron este jueves su intención de iniciar un proceso para aumentar su cooperación en defensa y firmar un acuerdo que incluya medidas para facilitar los desplazamientos de equipos y soldados en la región.

Por EFE
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El objetivo es mejorar la capacidad defensiva común y contribuir a reforzar la disuasión de la OTAN en la zona, anunciaron los ministros de Defensa de Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia después de una reunión en Oslo.

El ministro de Defensa noruego, Tore O. Sanvidk, que actuó como anfitrión de la reunión, resaltó el potencial "para eliminar impedimentos prácticos y adaptar las leyes y reglas para hacer posible operar de forma aún más flexible a través de las fronteras nacionales".

"Toda la región nórdica debe defenderse de forma conjunta. Nuestras fuerzas deben actuar como una sola. Eso nos da una mayor capacidad defensiva y hace más seguras la región y Noruega", dijo Sandvik en rueda de prensa.

Sandvik destacó el efecto "disuasorio", que envía un mensaje a Rusia "de que no se enfrenta a un país y a otro país, sino a una región nórdica unida".

En un comunicado conjunto difundido al término de la reunión, los ministros de los cinco países -todos miembros de la OTAN desde el ingreso de Finlandia y Suecia en la Alianza a raíz de la invasión rusa en Ucrania- hablaron de un "nuevo capítulo" en la cooperación en defensa de la región.

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