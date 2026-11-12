Países y operadores petroleros y gasísticos logran un "avance real" para reducir el metano

Así lo indicó este jueves en el marco de la COP31 de Antalya (Turquía) el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) durante la reunión ministerial del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del PNUMA (IMEO).

"Con el mundo encaminado a superar el umbral de 1,5 grados de calentamiento, debemos limitar cuánto aumentan las temperaturas y durante cuánto tiempo se mantienen elevadas para luego conseguir que desciendan", señaló en un comunicado emitido por el PNUMA la directora ejecutiva, Inger Andersen.

La directiva apuntó que ese gas es "el segundo mayor contribuyente al calentamiento global, después del dióxido de carbono, pero permanece poco tiempo en la atmósfera", por lo que reducir sus emisiones supone un "freno de emergencia para ralentizar el calentamiento".

Desde junio, el sistema de Alerta y Respuesta sobre el Metano (MARS) del IMEO ha confirmado la mitigación de cinco nuevas fuentes importantes de emisiones de metano. Eso eleva a 46 el número de fuentes abordadas en 13 países.

Los cinco nuevos casos -en Canadá, Irak, Kazajistán y México- representan 125.000 toneladas de metano cuyas emisiones se han abordado, con un impacto climático equivalente al de casi 2,5 millones de automóviles en circulación durante un año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos elevan el volumen total de emisiones de metano analizadas a través de MARS a una cantidad que equivale a retirar 26 millones de automóviles de la circulación durante un año.

En junio, el Secretario general de la ONU, António Guterres, estableció nueve medidas prioritarias para los sectores de los combustibles fósiles, los residuos y la agricultura a fin de acelerar la reducción de las emisiones de aquí a 2030.

Por su parte, el PNUMA amplió su asistencia para ayudar a los países a alcanzar, de aquí a ese año, una tasa de respuesta del 80 % ante las principales alertas de emisiones.

Desde junio, Azerbaiyán, Canadá, Irak y Libia han alcanzado este objetivo, lo que eleva a 13 el número total de países que lo logran. De ellos, nueve han alcanzado una tasa de respuesta del 100 %.

Al mismo tiempo, la iniciativa del PNUMA para la presentación de informes sobre las emisiones de metano del sector privado, la Asociación para el Metano del Petróleo y el Gas 2.0 (OGMP 2.0), cuenta ya con 164 empresas, el 43 % de la producción mundial de petróleo y gas. Tan solo en 2026 se han incorporado diez nuevas empresas, según señalaron hoy.

La rápida transición hacia una mayor transparencia y una mitigación de las emisiones de metano basadas en mediciones en el sector resulta esencial "para establecer una imagen fiable de las emisiones y ayudar a los inversores, los mercados y los organismos reguladores a evaluar los avances en materia de mitigación".

El PNUMA está incrementando además su labor de reducción de las emisiones de metano en los sectores del carbón y del acero.

De acuerdo con sus análisis, aproximadamente la mitad de las emisiones de metano procedentes del carbón metalúrgico utilizado en la producción de acero podrían mitigarse mediante medidas cuyo coste equivaldría aproximadamente al 1 % del precio del acero.

En un discurso pronunciado hoy en la cumbre de líderes sobre gases de efecto invernadero ,dentro de la COP31, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, urgió a los países a desempeñar "un papel decisivo" para reducir las emisiones de metano.

En su intervención, instó a los países a convertir el metano y otros supercontaminantes en una prioridad, "incluyendo objetivos específicos en sus planes climáticos nacionales".

Les pidió asimismo "que utilicen su influencia para impulsar la financiación pública y privada. En particular, a través de los bancos de desarrollo y los fondos climáticos".

Igualmente, conminó a "invertir en instituciones, capacidad técnica y carteras de proyectos" y utilizar el nuevo mercado de carbono de las Naciones Unidas: el Mecanismo de Acreditación del Acuerdo de París, que ya está en funcionamiento.