Pakistán libera a dos hermanas de Imran Khan tras un mes y medio detenidas por protestas

Aleema Khan, Noreen Niazi y Uzma Khan fueron detenidas en septiembre mientras el partido de su hermano, el opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), preparaba una marcha de protesta en Islamabad para exigir la liberación del exmandatario.

Las hermanas fueron detenidas inicialmente durante 30 días, que luego fueron prorrogados por un periodo similar. Se suponía que el plazo de sesenta días finalizaría el 19 de noviembre para Aleema y el 20 de noviembre para Uzma y Noreen.

"La puesta en libertad de las dos hermanas no pone fin a la injusticia ni borra el sufrimiento infligido a la familia de Imran Khan", afirmó el jueves el portavoz del PTI, Zulfiqar Bukhari, en un comunicado.

El PTI y el Gobierno se encuentran enzarzados en un prolongado enfrentamiento político desde que Imran Khan fuera destituido de su cargo en una moción de censura parlamentaria en abril de 2022.

Khan y su partido culpan al estamento militar de su destitución y afirman que les fueron robadas las elecciones generales de 2024.

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El exmandatario lleva en prisión desde agosto de 2023 y se enfrenta a múltiples causas por corrupción que su partido califica de motivadas políticamente, acusaciones que el Gobierno niega.