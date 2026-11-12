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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:45

Panamá iniciará la vacunación contra el dengue en menores de 10 a 15 años

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Ciudad de Panamá, 12 nov (EFE).- El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá informó este jueves la incorporación de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de inmunización y que iniciará la aplicación en menores de entre 10 y 15 años.

Por EFE
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Se espera que el primer embarque de las vacunas llegue a Panamá durante el primer semestre de 2027, en una cantidad de dosis que dependerán de la disponibilidad y asignación que realice el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En un comunicado, el Minsa explicó que la selección del grupo etario (10 a 15 años) responde a evaluaciones epidemiológicas y a la evidencia científica analizada por una comisión de expertos, que identificó a la población adolescente como un grupo prioritario por presentar mayores riesgos de complicaciones asociadas al dengue.

De acuerdo con datos oficiales, hasta la semana epidemiológica número 40 (del 4 al 10 de octubre de 2026), se han registrado en Panamá 11.080 casos de dengue y 20 decesos por la enfermedad, que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Panamá cerró 2025 con un total de 28 muertes por dengue, un 51,8 % menos que el año anterior (54), y 16.262 casos de la enfermedad, muy por debajo de los 32.361 de 2024, según las estadísticas oficiales

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