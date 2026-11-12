Papa León XIV vuelve a Perú con masivo recibimiento y pide ante sus autoridades honestidad

Desde que fue elegido como líder de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025 y diese en español un afectuoso saludo a su querida diócesis de Chiclayo, en la que fue obispo por ocho años, los peruanos esperaban con ansias el regreso de su papa, al que sienten como uno más de ellos por más que haya nacido en Chicago (Estados Unidos).

La espera se hizo sentir nada más llegar, donde un pasillo continuo de gente acompañó el primer recorrido por el país de Prevost como papa, a lo largo de un trayecto de más de diez kilómetros que hizo al inicio en un automóvil cerrado y el último tramo, el de mayor expectación y exaltación de los asistentes, en 'papamóvil' por las calles del centro de Lima.

"Lo mejor es que se siente peruano. Se le recibe como un hermano que vuelve a su casa. Sentimos la sencillez del papa y el amor que tiene al Perú”, dijo a EFE Nancy, minutos antes de verlo desde el 'papamóvil' en la avenida Brasil.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue la encargada de recibir el Santo Padre a los pies de la escalera por la que descendió León XIV del avión que lo trajo de vuelta a su casa procedente de Buenos Aires, y con la misma mandataria sostuvo después una reunión en el Palacio de Gobierno de Lima, en el que cantó el himno peruano como uno más.

"Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", aseveró León XIV en el primer discurso de su visita a Perú, pronunciado en el Gran Teatro Nacional, de Lima, ante las principales autoridades del Estado, incluida la propia presidenta Fujimori, frente a las que también recordó cómo los peruanos le hicieron sentir "uno de los suyos".

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Allí señaló que "amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien" y alentó este miércoles "a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro".

Agregó que "esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público" y "que esto precisa comenzar por escuchar a las personas".

Por su lado, Fujimori, que ganó las elecciones presidenciales de 2026 en su cuarta candidatura, tras haber perdido los tres comicios anteriores en segunda vuelta, apeló a la figura del pontífice para apuntar a una reconciliación política del país, que ha tenido nueve jefes de Estado en diez años, la mayoría destituidos por la mayoría opositora que lideraba el fujimorismo.

Fujimori afirmó que el Papa "conoce mejor que nadie el alma de nuestro pueblo" y que para seguir adelante "el Perú necesita sanar" sus heridas del pasado.

En tal sentido, la jefa de Estado explicó que la reconciliación nacional no es un simple acuerdo político ni la imposición de una perspectiva particular, "ésta sólo será posible si empezamos a entender y resolver el dolor y la necesidad del prójimo".

Como es costumbre en sus viajes, antes de irse a dormir León XIV salió al balcón de la Nunciatura para saludar a los fieles concentrados para verlo, pedir paz y darles la bendición.

Perú es la tercera y última etapa de la primera gira por América Latina de León XIV, tras haber pasado previamente por Uruguay y Argentina, con una intensa agenda del 6 al 16 de noviembre apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer pulmonar, en el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En Perú, donde llegó por primera vez como misionero en 1985, estará seis días, donde visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.