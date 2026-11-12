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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 21:15

Paraguay incluye al Tren de Aragua, el ELN y la Mara Salvatrucha en lista de terroristas

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Asunción, 12 nov (EFE).- El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, amplió este jueves la lista de organizaciones consideradas terroristas por su país, al incluir, entre otras, al Tren de Aragua de Venezuela, la guerrilla colombiana del ELN, el cartel del Golfo de México y la Mara Salvatrucha de El Salvador.

Por EFE
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La decisión se adoptó en atención a la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica suscrita por los países integrantes de la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que se reunieron en septiembre pasado en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, detalla el decreto rubricado por Alliana.

El texto incorporó al listado a la pandilla salvadoreña Barrio 18, así como al Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, en Colombia.

Alliana, que asumió el cargo el pasado viernes, horas después de la destitución del hasta entonces mandatario Santiago Peña tras el escándalo por la intervención de Ueno bank, agregó también al listado a Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones, de Ecuador.

La disposición menciona igualmente a Gran Grif y Viv Ansanm, de Haití, y a Sendero Luminoso, de Perú.

Además del cartel del Golfo, fueron listadas organizaciones mexicanas como La Nueva Familia Michoacana, Carteles Unidos, Los Viagras y los carteles del Noreste, de Juárez y Jalisco Nueva Generación.

En agosto de 2025, el Ejecutivo del entonces presidente Peña designó como terrorista al denominado Cartel de los Soles de Venezuela, y en octubre de ese año hizo lo propio con las bandas brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC).

Y en abril de 2025 designó como organización terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y amplió esa denominación a la "totalidad" de las estructuras del grupo islamista palestino Hamás y del chií libanés Hizbulá.

Paraguay ya había reconocido en agosto de 2019 como organizaciones terroristas a las milicias armadas de Hizbulá y Hamás, así como a Al Qaeda y al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), durante el Gobierno del entonces mandatario Mario Abdo Benítez (2018-2023).

Alliana, quien era el vicepresidente del país, asumió las riendas del Ejecutivo de Paraguay en medio de la crisis por el proceso de resolución de Ueno bank, una entidad a la que ha sido vinculado Peña y que recibió millonarios depósitos de entidades oficiales durante su gestión, entre ellas cinco cajas de jubilaciones.

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