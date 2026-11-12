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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:05

París lanza un plan de recuperación agrícola de 725 millones

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París, 12 nov (EFE).- El Gobierno francés presentó este jueves un plan de recuperación agrícola para el próximo año valorado en 725 millones de euros que el primer ministro, Sébastien Lecornu, quiere que sirva de acicate para la negociación presupuestaria en curso.

Por EFE
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El Ejecutivo tiene problemas para encontrar aliados parlamentarios para sacar adelante las cuentas para el año próximo y el jefe del Gobierno consideró en una rueda de prensa que el plan de ayuda al campo puede contribuir a convencer a algunos grupos políticos.

"La cuestión agrícola va a ser una de las temáticas principales del compromiso presupuestario para las semanas y los meses próximos", indicó.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, aseguró que el plan de recuperación se centra esencialmente en ayudas para adaptar la agricultura francesa a los efectos del cambio climático.

El proyecto incluye 400 millones de euros destinados a los llamados "proyectos de futuro", señaló la ministra, que citó el refuerzo de la producción agrícola de los sectores prioritarios, golpeados por diferentes crisis, climática, geopolítica y comercial.

Unos cien millones irán destinados a la compra de equipamiento para proteger a animales y cultivos contra los calores extremos, señaló Genevard, mientras que otros 60 millones irán a alimentar al fondo hidráulico lanzado en 2025 para financiar la adaptación climática.

El plan fue anunciado hace meses por el Ejecutivo, para detener la creciente cólera del sector agrícola, que desde su anuncio se ha mostrado muy discreto en las diferentes manifestaciones convocadas por sindicatos obreros, organizaciones estudiantiles y 'chalecos amarillos'.

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