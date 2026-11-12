Película puertorriqueña de 'Raíces' llega al cine y urge a reflexionar sobre la identidad

"Este guión me dio la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho y enfrentarme a un género que nunca había hecho", confiesa a EFE Gustavo Ramos, director puertorriqueño del filme dramático y de misterio grabado en Morovis, Bayamón y Ciales, municipios de la zona montañosa del norte y centro de Puerto Rico.

El también productor y guionista, que realizó las películas 'El Chata' y 'Pies en la arena', apunta que la motivación para dirigir esta película es que vivimos "tiempos muy crispados políticamente, socialmente, todo se ha convertido en blanco o negro todo se ha convertido en una idea y como que se acaba la reflexión y el pensamiento" y "eso tiene que ver también con las raíces, con las tradiciones".

"Todo lo que tenga que ver con derechos humanos, con aceptación y con que la gente no se sienta cómoda con el ambiente en el que vive. Primero es la gente y después es el país", asevera Ramos, sobre las reflexiones que deja la trama de este drama escrito por Roger Delmont.

El largometraje de 92 minutos, relata la historia de Álex y Raquel, dos adolescentes que son rescatados tras un accidente de tráfico donde mueren sus padres, por una comunidad aislada en las montañas, en el pueblo de Urrea, que oculta algo perturbador bajo la locura de sus habitantes y deben arriesgarlo todo por su libertad.

La película que tiene una banda sonora con música celta, cuenta con actores y actrices españoles como Ana Torrent, que en su trayectoria profesional sobresale su papel en 'El espíritu de la colmena' o en 'Tesis' y los actores Miquel Fernández, Alberto Jiménez y Alberto Lozano.

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Asimismo, Mari Carmen Sánchez, actriz gaditana criada en Canarias y conocida por su interpretación como de Candelaria, 'La Matutera', en El tiempo entre costuras o su aparición en la serie española de La Casa de Papel, entre otros destacados trabajos, es una de las protagonistas y asegura que este rodaje ha sido "un regalo" y un reto porque su personaje, Pilar, se "aleja mucho" de ella por su carácter "potente".

"Tengan la curiosidad de ver cómo transcurre todo, porque hay muchos subtextos dentro de la película. Es un género que es terror, suspense, thriller. Puede parecer rara, por decirlo de alguna manera, pero a la vez es distinta", aconseja la intérprete española a los espectadores.

Por su parte, Fernández, reconocido por su papel en 'Cien años de perdón', 'El guardián invisible' y 'Adú', entre otras interpretaciones teatrales y audiovisuales, coincide con Sánchez en que su personaje fue un desafío "muy interesante porque es un personaje que está totalmente fuera" de lo que él puede ser.

"Es un personaje que es maltratado, que lo ha pasado fatal, que lo maltratan cada dos por tres y que encuentra en los dos protagonistas como una especie de apoyo, como alguien que puede agarrarse a ese cariño porque está falto de cariño. Tiene una carencia brutal de amor. Lo trabajé mucho como si fuese un perro", detalla el actor barcelonés.

En opinión de Fernández, es un género que "puede interesar mucho a la gente joven" y "al público más adulto" por ser suspense y porque la trama plasma las relaciones humanas, la identidad y cómo el ser humano es capaz de adaptarse a nuevas comunidades.

El director del filme de intriga menciona que "esta película se rodó a merced del clima" por las intensas precipitaciones que complicaron la grabación y de los visados para los actores españoles que tardaron en ser aprobados por las autoridades estadounidenses que controlan las fronteras de Puerto Rico.

Fernández rememora que "a pesar de las inclemencias" del tiempo, el equipo formó piña y se quedó "absolutamente enamorado de Puerto Rico" por su gente, su flora y su fauna como las característicos coquíes, unos anfibios nativos del archipiélago caribeño que con su canto amenizaron su estancia.

Por último, Sánchez subraya que en Puerto Rico "hay muchísimo talento" y "merece que el cine puertorriqueño coja vuelo" a nivel internacional.

"Hay que seguir haciendo películas e insistiendo para que el mundo sepa que aquí se está haciendo cine", sentencia Ramos.