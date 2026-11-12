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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:30

Playboy compra un hotel en Miami Beach para convertirlo en un club privado

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La compañía de entretenimiento para adultos Playboy acordó comprar por 12,5 millones de dólares el hotel Freehand de Miami Beach (Florida) para convertirlo en un club privado, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés).

Por EFE
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La empresa ya entregó un depósito de 1,25 millones de dólares y prevé cerrar la operación el 15 de diciembre, de acuerdo con el informe trimestral que la empresa remitió al regulador bursátil.

La compra llega después de que Playboy anunciara en agosto de 2025 el traslado de su sede mundial de Los Ángeles a Miami Beach, donde ya entonces planeaba abrir un club.

"El nuevo club será una pieza fundamental de nuestra estrategia de hostelería", afirmó el director ejecutivo de Playboy, Ben Kohn, en un comunicado sobre los resultados del tercer trimestre.

Kohn explicó que la compañía invertirá unos 5 millones de dólares en el club y que espera recuperarlos con la venta de membresías.

Playboy firmó también un acuerdo preliminar con dos socios para que inviertan en el club y se encarguen de desarrollarlo y gestionarlo, aunque advirtió en el informe que ese pacto no es vinculante y de que no hay garantía de que se concrete.

El Freehand, a una cuadra de las playas de Miami Beach, funciona desde 2012 a orillas del canal Indian Creek y es conocido por su bar, el Broken Shaker.

La marca, fundada en 1953 por Hugh Hefner (1926-2017) con el lanzamiento de su revista, abrió un club en Miami en 1961 y, nueve años después, un hotel con su nombre en Miami Beach, el Playboy Plaza.

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