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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:00

Policía Nacional y la Task Force retoman control del principal estadio de Haití

Imagen sin descripción

Puerto Príncipe, 12 nov (EFE).- La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Task Force, un grupo armado bajo control del Gobierno haitiano, recuperaron este jueves el control del principal estadio del país, el Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, donde disputaba sus partidos la selección haitiana de fútbol.

Por EFE
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La Policía Nacional y el grupo militar al servicio del Gobierno, que dirige el empresario estadounidense Erik Prince, recuperaron también las zonas que rodean al estadio.

Después de tomar el área, la PNH entregó el control a las fuerzas armadas de El Salvador, que disponen de más de 2.000 soldados en el país, las que estarán "a cargo de garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado", indicó la Policía en un breve comunicado.

Desde febrero de 2024, el estadio Sylvio Cator, donde jugaba hasta entonces como local la selección haitiana, estaba bajo el dominio de las bandas armadas.

El estadio lleva el nombre de uno de los atletas haitianos más reconocidos, que consiguió la medalla de plata en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928.

Al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de este año a causa de la violencia que sufre el país, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) divulgado el miércoles.

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