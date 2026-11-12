Polonia acusa a un ucraniano de colaborar con Rusia en sabotajes ferroviarios

En un comunicado difundido este jueves por internet, el fiscal Przemysław Nowak explicó los cargos, que incluyen "proporcionar apoyo logístico en la preparación y ejecución de los ataques contra la línea ferroviaria número 7", ocurridos en noviembre del año pasado.

Por su parte, la comandancia central de la Policía explica en un comunicado de hoy que, entre octubre y noviembre de 2025, el acusado, que ha sido identificado como Volodímir B., prestó apoyo logístico e hizo labores de reconocimiento para otros dos ciudadanos ucranianos, Oleksandr K. y Yevgeni I., quienes ejecutaron de forma directa las acciones por encargo de Moscú.

Los miembros de este grupo perpetraron dos ataques. En el primero de ellos detonaron un artefacto explosivo tipo C4 bajo un tren de mercancías en Mika (centro), mientras que pocos días después, en Gołąb (centro), los mismos hombres colocaron piezas metálicas en la vía para intentar descarrilar un convoy con 475 pasajeros.

Se cree que los dos autores materiales de esos sabotajes huyeron de Polonia, mientas que Volodímir B. fue detenido poco después de los atentados y ahora se enfrenta a cargos de espionaje, que conllevan una pena de hasta cadena perpetua.