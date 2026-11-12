Precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 33,1 % interanual en octubre de 2026

En el décimo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,2 % en comparación con septiembre pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,9 %.

El salto mensual de octubre es el mayor desde abril último.

La inflación en Argentina acumuló en los primeros diez meses del año un alza del 26,3 %.

De acuerdo con el informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 1,9 % en comparación con septiembre, mientras que los servicios subieron el 2,7 %, unos datos que ascienden al 28,7 % y el 4,2 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en octubre destacan las de gastos de vivienda (4,2 %), como consecuencia del aumento en el precio del gas, y la de recreación y cultura (3,3 %).

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Por su parte, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron en octubre un alza del 2 %, idéntica variación mensual a la registrada en septiembre.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

El Gobierno de Javier Milei había incluido en el Presupuesto 2026 una proyección de inflación del 10,1 % para todo este año, nivel que se superó en el primer cuatrimestre.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30,4 %, con tasas mensuales del 1,7 % en noviembre y del 1,8 % en diciembre.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 remitido en septiembre pasado por el Ejecutivo al Congreso prevé que la inflación acumulará finalmente en 2026 un alza del 30 %.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye además una proyección de la inflación para el próximo año del 21,1 %.