Presentan más de un millón de firmas a Bruselas para pedir suspender el acuerdo UE-Israel

'Justicia por Palestina', que reclama a la Unión Europea que suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel por el "genocidio" en Gaza, superó en abril el millón de firmas necesario en al menos siete Estados miembros requeridos por la normativa europea sobre estas iniciativas.

La presentación de las firmas implica que la Comisión Europea tiene ahora seis meses para responder a los organizadores con medidas legislativas o, en el caso de que la rechace, con la explicación del porqué.

Detrás de la iniciativa se encuentra la Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta, el partido en el que se integra Podemos a nivel europeo junto a La Francia Insumisa o el Bloco portugués, entre otras formaciones.

Los organizadores instan a suspender por completo el Acuerdo de Asociación UE-Israel "debido al genocidio, la ocupación y el apartheid que Israel ejerce contra la población palestina, así como a sus continuas violaciones del derecho internacional y los derechos humanos".

Bruselas ya ha propuesto medidas contra Israel por sus acciones en Gaza como la suspensión de ciertas ventajas comerciales para este país, pero se trata de una decisión que corresponde a los gobiernos europeos.

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Varios países de la Unión Europea, incluyendo a España, están a favor de la suspensión al menos parcial de este acuerdo con Israel, pero el Consejo -la institución que representa a los gobiernos- no ha alcanzado la mayoría necesaria para tomar ningún tipo de medida en este sentido.

La copresidenta del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo y eurodiputada de La Francia Insumisa, Manon Aubry, puso en valor que 'Justicia por Palestina' sea la iniciativa que más rápido ha alcanzado un millón de firmas, algo que se logró tres meses después de su lanzamiento.

"Esto es solo el inicio; ahora tenemos que seguir bajo presión porque el genocidio continúa", remarcó Aubry, quien aseguró que Europa está "financiando" el genocidio y que este es el principio de su "lucha" para frenarlo.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos Isa Serra reclamó que se juzgue al primer ministro de Israel en funciones, Benjamín Netanyahu, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a "todos los que están colaborando desde Europa con el genocidio contra el pueblo palestino".

En el acto, Serra señaló que "la represión" contra las movilizaciones por Palestina son "una excusa" para avanzar en el autoritarismo contra los pueblos.

Por lo que respecta al futuro de 'Justicia por Palestina', sus organizadores prevén ahora reunirse con representantes de la CE antes del 12 de diciembre, mientras que deberán recibir una respuesta oficial por parte del Ejecutivo europeo antes del próximo 12 de mayo.