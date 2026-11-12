Primer ministro portugués dice que Rutte está "completamente desconectado de la realidad"

"Lamento que el secretario general de la OTAN no se haya tomado la molestia de profundizar en el conocimiento de la realidad portuguesa para no decir estas cosas, porque, aunque geográficamente podamos estar lejos de Polonia, Ucrania o Rusia, estamos muy cerca; diría que estamos en primera línea de la presión que, en particular, están sufriendo nuestros aliados en esa zona", dijo Montenegro en declaraciones a medios portugueses a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

Al ser preguntado si ha podido hablar con él, Montenegro dijo que "aún no".

"Pero no tengo ningún, ningún problema en decir que, en esta ocasión, ha sido desafortunado, ha sido precipitado y ha demostrado desconocer una realidad que debería conocer con mayor cercanía", agregó.

Rutte aseguró este jueves que no tiene "ninguna crítica hacia Portugal ni hacia España" porque están aumentando el gasto y la producción en Defensa, tras sus declaraciones de la semana pasada a la televisión neerlandesa, cuando dijo que los países del sur de Europa consideran la guerra de Rusia como algo lejano.

"Yo no tengo ninguna crítica hacia Portugal ni hacia España, porque están haciendo exactamente lo que tenemos que hacer: aumentar el gasto en Defensa y aumentar la producción de Defensa. Lo que digo en toda Europa, y no solo cuando se trata de Portugal y España, es que a veces las poblaciones, no los políticos, sino la gente de a pie, e insisto, esto ocurre en toda Europa, sienten que hay una diferencia respecto a los países del flanco oriental, como Estonia, Polonia y otros", indicó.

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Sobre esto, el primer ministro portugués respondió a los medios que mientras que "la media europea de adhesión a estos principios de defensa ronda el 76 %, en Portugal ese porcentaje de apoyo a Ucrania y de rechazo a la actitud de Rusia es del 92 %".

"De hecho, es más alto que el de los propios Países Bajos, el país de origen del secretario general de la OTAN", puntualizó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal también criticó el pasado martes a Rutte por esas declaraciones.

"Portugal, su Gobierno y su pueblo nunca han tenido ninguna duda sobre de qué lado de la historia se encuentran", señaló el Ministerio luso en una cuenta social.

Calificó además de "lamentable" que el secretario general de la OTAN "hable tan a la ligera sobre un asunto tan grave".

"Mark Rutte debería saber mejor que nadie que no debe pasar por alto a los países y gobiernos que apoyan firmemente a Ucrania y comprenden plenamente la amenaza que representa Rusia", añadió.