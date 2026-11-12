Prisoners Defenders denuncia 1.353 prisioneros políticos en Cuba y "represión alarmante"

PD, con sede en Madrid, documentó también durante octubre 37 bajas de la lista y puntualizó que se deben a la "cantidad de presos políticos que, (...) tras los procesos penales por las manifestaciones pacíficas del 11 de julio (11J) de 2021" -las mayores en décadas en Cuba-, "van progresivamente cumpliendo las altas penas impuestas".

La ONG señaló en su informe que, del total de prisioneros políticos registrados, 158 son mujeres y 43 de los detenidos eran menores de edad: 41 chicos y dos chicas.

Detalló, asimismo, que sólo en los últimos seis meses ha documentado 204 nuevos presos políticos en Cuba, y 346 en el último año, lo que equivale a "un promedio de 29 nuevos presos políticos al mes".

La ONG criticó que el "crecimiento de la represión es alarmante" y "generalizado" y "no distingue edades, ni sexo, ni estados de vulnerabilidad manifiestos".

Indicó, además, que las incorporaciones de octubre muestran "patrones especialmente significativos en la naturaleza de la represión" vinculadas con "protestas, carteles, consignas, grafitis, propaganda, difusión de mensajes críticos u otras formas de expresión política".

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En este sentido, apunta que "uno de los principales focos se encuentra en Morón, Ciego de Ávila (oeste), donde 18 personas fueron procesadas en ese periodo por "sedición" tras las protestas ciudadanas ocurridas en este territorio en marzo.

"Dos de cada tres nuevas incorporaciones en octubre tienen su origen en hechos relacionados directamente con la expresión de opiniones o la protesta" en la isla, puntualizó la organización.

La ONG criticó también "la deplorable e inhumana situación sanitaria a la que son sometidos los presos políticos", tras documentar 464 casos "con serias enfermedades".

"La afectación más extendida es la desnutrición forzosa a la que son sometidos en prisión" con 236 casos graves, a los que se suman otras dolencias como 80 enfermos con hipertensión arterial, 39 de asma y 24 de diabetes, remarcó el informe.

También fueron verificados 54 presos de conciencia con "trastornos graves de salud mental, sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado".

Según los datos de la ONG, el país caribeño ha totalizado 2.256 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021 hasta finales de octubre de 2026.

Cuba vive una profunda crisis energética y económica que ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas en medio de los apagones, la carestía de alimentos y medicamentos, y serios problemas en el suministro de agua potable.